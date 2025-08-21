Tarragona, en alerta por la llegada de una DANA que podría dejar lluvias torrenciales

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Tarragona podría verse afectada en los próximos días por la llegada de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), un fenómeno atmosférico que podría dejar lluvias intensas, tormentas eléctricas e incluso granizo en puntos del territorio. Las previsiones meteorológicas apuntan a un cambio radical en el tiempo a partir del domingo, con una atmósfera muy inestable provocada por meandros del chorro polar, típicos del inicio del otoño climatológico, que comenzará el 1 de septiembre.

Aunque el sábado se espera tranquilidad meteorológica en la provincia, el domingo podría activarse la alerta por lluvias intensas. La llegada de la DANA desde el oeste peninsular afectará especialmente al noreste de España, incluyendo amplias zonas de Cataluña, con Tarragona entre las provincias que más podrían notar sus efectos.

Según los modelos meteorológicos actuales, no se descartan acumulados superiores a 50 l/m² en pocas horas, e incluso podrían registrarse valores por encima de los 100 l/m² en zonas puntuales si se desarrollan estructuras convectivas organizadas, como sistemas de tormentas en cadena o supercélulas. Estos fenómenos pueden ir acompañados de granizo de gran tamaño y rachas de viento muy fuertes.

Los expertos subrayan que una DANA no siempre implica lluvias catastróficas, pero en condiciones favorables como las actuales, puede derivar en situaciones de riesgo. En Tarragona, las zonas más expuestas serían las comarcas del interior, especialmente aquellas cercanas a áreas montañosas, donde la orografía puede intensificar la precipitación y generar escorrentías o crecidas súbitas.

Desde los servicios meteorológicos se recomienda evitar zonas inundables, como barrancos, ramblas o pasos subterráneos, especialmente durante el domingo por la tarde y el lunes por la mañana, cuando se espera el momento más activo del episodio. Las tormentas podrían ser irregulares pero muy intensas en cortos periodos de tiempo, lo que complica su predicción exacta.

Este episodio meteorológico se prevé breve, con una tendencia a remitir durante la noche del lunes. Se aconseja seguir la evolución de la previsión a través de canales oficiales, ya que las actualizaciones pueden modificar las zonas más afectadas y la intensidad de las lluvias esperadas.