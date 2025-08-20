El Ayuntamiento de Tarragona defiende que ha limpiado 23 hectáreas de la Anilla Verde

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha emitido un comunicado para defender las diferentes acciones que ha llevado a cabo este verano en la Anilla Verde como la limpieza de franjas forestales y de franjas perimetrales enmarcadas en el Plan de Prevención de Incendios Forestales del término municipal de Tarragona.

La explicación llega después de que En Comú Podem haya criticado que no el gobierno no se haya gastado ni un euro del 800.000 euros presupuestados para la limpieza forestal. Por otra parte, ERC también ha pedido más medidas ante la emergencia climática y los incendios.

Según el consistorio, este año se ha actuado en las zonas de la ermita de la Salut, Coves del Llorito, CIFO – Centro de Innovación y Formación Ocupacional, Entrepins, Boscos de Tarragona, Florimar, Llevantina, Colls Majors, Bonsol y Cala Romana. Los trabajos cubren alrededor de 23 hectáreas.

Los trabajos forestales han consistido principalmente en la reducción de la densidad del arbolado, especialmente el pino carrasco, una especie predominante en la zona, así como la desbrozada, la retirada de troncos y la trituración y desbroce de restos de poda. En este sentido, se ha retirado pinos de poca dimensión que impedían el paso y que podrían favorecer la propagación del fuego.

El Ayuntamiento también ha cerrado este año la primera fase del proyecto ejecutivo que desarrolla las actuaciones en las masas forestales en la Anilla Verde de Tarragona, un proyecto que se prevé que entre en funcionamiento durante el próximo 2026.

Este constará de trabajos forestales a las masas boscosas, para reducir la densidad y la continuidad del bosque, y mejorar la red básica de emergencia de caminos y cortafuegos. El texto describe también las actuaciones que se concentrarán en tres franjas, la del Norte a Sant Pere i Sant Pau, la franja de los Colls Majors y una tercera en la zona de Mas d'Enric.

El consejero de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tarragona, Guillermo García de Castro ha expresado «la preocupación por la fragilidad de nuestros bosques por el cambio de usos de estos y por los efectos directos del cambio climático. Este es un aspecto complejo y delicado, hace falta la coordinación entre diferentes administraciones y la implicación tantos propietarios públicos como privados».

Finalmente desde el Gobierno municipal han expresado toda su solidaridad ante los incendios forestales que están devastando extensas masas de bosques por toda la Península Ibérica y agradecen los trabajos de los Servicios de Emergencia y de todas las fuerzas de seguridad y salvamento.