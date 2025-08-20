Política
ERC reclama mesures a l'Anella Verda davant l’emergència climàtica i els incendis
Els republicans es posen a disposició per tirar endavant ajudes per afavorir la climatització de les llars més vulnerables
El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona reclama mesures d’actuació arreu de l’Anella Verda per a prevenir els incendis forestals i actuar també per pal·liar els efectes socials de la calor.
Des de la formació plantegen la necessitat d’un Pacte per a la Sostenibilitat a Tarragona. El conseller Xavi Puig ha apuntat que «no podem respondre només a emergències puntuals. Necessitem un acord de ciutat ambiciós que englobi la prevenció d’incendis, la gestió forestal, l’adaptació a les onades de calor, polítiques d’habitatge i mobilitat sostenible». Puig ha considerat que «Tarragona té l’oportunitat d’esdevenir referent si sap posar el futur de la ciutadania i el planeta per damunt dels interessos a curt termini».
Gestió forestal i incendis de sisena generació
Sobre la gestió forestal i la prevenció integral, des d’ERC reclamen recuperar una estratègia de prevenció d’incendis que vagi molt més enllà de les franges de seguretat. El conseller Xavi Puig ha apuntat que «Tarragona és un municipi molt forestal, i davant el context d’emergència climàtica, amb onades de calor cada cop més freqüents i intenses, ja no parlem d’incendis convencionals, sinó d’incendis de sisena generació, que ens obliguen a treballar molt més en la prevenció».
En aquest sentit, des d’ERC proposen sanejar els boscos a través de mesures sostenibles i resilients, que a la vegada puguin tenir un retorn social. En concret els republicans proposen plans d’ocupació per a joves i col·laboració amb empreses especialitzades del sector, sempre sota la guia dels Bombers i criteris ambientals; subvencions a particulars per a la neteja forestal; i impulsar el pasturatge a l’Anella Verda de Tarragona, seguint experiències com la del Pont del Diable: «És hora de recuperar el paper dels pastors i els ramats com aliats en el manteniment del sotabosc», ha destacat el conseller d’ERC.
El conseller republicà ha posat d’exemple els incendis que estan cremant arreu de la península Ibèrica. «Aprofitem per expressar tota la nostra solidaritat amb les zones de l’estat espanyol i Portugal que aquests dies pateixen els terribles incendis forestals. Compartim la seva angoixa i ens posem al servei de la cooperació, donant suport a l’enviament dels nostres bombers i recursos d'emergència», ha declarat Puig.
Onades de calor i desigualtats socials
Des d’ERC també posen l’accent en els efectes de les nits tòrrides. «Cada vegada més gent no pot descansar per manca de condicions mínimes de refrigeració a les seves llars. Es tracta d’un problema de salut pública i d’igualtat social», ha afirmat Xavi Puig. Davant aquest context els republicans proposen que l’Ajuntament obri ajudes vinculades a la renda perquè cap persona vulnerable es quedi enrere i pugui adquirir ventiladors, aires condicionats o altres mecanismes de climatització.
En aquesta línia, Puig ha emplaçat l’alcalde Viñuales a convocar una reunió per assolir un consens de ciutat: «cal voluntat política per fixar objectius compartits i aprovar les modificacions pressupostàries necessàries per fer-ho possible».