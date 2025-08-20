En Comú Podem critica que el Gobierno no ha gastado los 800.000 € presupuestados para la limpieza forestal

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de En Comú Podem Tarragona ha denunciado que el Gobierno del PSC no haya gastado ninguno euros de los 800.000 euros presupuestados por la limpieza forestal de la Anilla Verde y otras zonas boscosas del término municipal. Esta situación se produce en un momento en que España está viviendo una de las peores crisis de incendios forestales de las últimas tres décadas.

La coalición considera que esta falta de gestión es especialmente grave porque afecta directamente a la seguridad de la ciudadanía. Barrios como Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador, Cala Romana y las zonas boscosas de Llevant están rodeados de una masa forestal que, según los informes técnicos, se tendría que reducir entre un 40% y un 60% para evitar riesgos catastróficos. «No podemos esperar a tener un incendio devastador para actuar. El peligro es real y los recursos están; lo que falta es voluntad política», ha remarcado el portavoz municipal, Jordi Collado.

En Comú Podem recuerda que el informe de Bombers de 2019 ya advertía de la imposibilidad de intervención dentro de la Anilla Verde en caso de incendio, y que sólo se podría trabajar desde el exterior. Esta situación dejaría completamente expuestos las viviendas y equipamientos próximos, con consecuencias imprevisibles tanto para la población como para el medio natural.

Por este motivo, la coalición exige al Gobierno municipal la ejecución inmediata de las partidas presupuestarias, la actualización urgente del informe de Bombers y la presentación de un calendario público de actuaciones que permita a la ciudadanía saber cuándo y cómo se llevarán a cabo las tareas de prevención.