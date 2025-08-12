Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El prestigioso superyate Quattroelle ha hecho escala esta temporada en el puerto de Tarragona, atrayendo la atención de curiosos y amantes del lujo náutico. Según ha informado el medio Infobae, la embarcación está valorada en unos 180 millones de dólares y cuenta con una impresionante eslora de 86 metros, convirtiéndose en uno de los yates más destacados que han visitado la costa catalana este verano.

Construido por el renombrado astillero alemán Lürssen y entregado en 2013, el Quattroelle es una obra maestra del diseño naval contemporáneo. Fue fruto del primer encargo conjunto con el estudio italiano Nuvolari Lenard, responsables tanto del exterior como del interior. El yate presenta un perfil elegante, equilibrado entre elementos tradicionales y toques ultramodernos, y su decoración combina madera, piedra y tejidos exclusivos.

Su nombre, Quattroelle, proviene del italiano y evoca 'cuatro L': Amor, Vida, Libertad y Lujo, concepto central en su filosofía estética. Esto se refleja en espacios pensados para el confort absoluto, con una decoración artesanal y una armonía entre lo clásico y lo contemporáneo que define cada estancia a bordo.

Entre sus lujosas instalaciones figura un gimnasio diseñado por el medallista olímpico Usain Bolt, un spa completo con peluquería y sala de masajes, varias piscinas, helipuerto, cine, galería de arte y abundantes espacios de relax. Además, cuenta con una gran oferta de actividades acuáticas: motos de agua, esquí acuático y equipo de buceo.

El actual propietario del yate es el príncipe heredero de Dubái, Sheikh Hamdan bin Mohammed al‑Maktoum, conocido también como “Fazza”. Aunque originalmente fue construido para Michael Lee‑Chin, se confirmó que el príncipe fue el comprador real tras ser brevemente propiedad de Majid al Futtaim.

Finalmente, el costo de funcionamiento anual de este buque de lujo está estimado en entre 15 y 20 millones de dólares, lo que subraya no solo la exclusividad de la construcción, sino también el mantenimiento para su óptimo y correcto funcionamiento.

Imagen del interior del Quattroelle, el majestuoso yate de lujo atracado en Tarragona.Lürssen

