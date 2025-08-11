Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Según un informe elaborado por Azucarera y la consultora YouGov, dos municipios de la provincia de Tarragona han logrado posicionarse entre los 80 pueblos más felices de España en este año 2025. Se trata de Salou y Cambrils, dos localidades costeras que, además de atraer a miles de visitantes cada año, ahora también destacan por el bienestar que transmiten a quienes las conocen.

El estudio, que tenía como objetivo identificar los pueblos que los españoles consideran más felices, ha contado con la participación de cerca de 2.200 personas adultas. La encuesta, realizada a través de un formato mixto —con una pregunta abierta y cuatro cerradas—, ha permitido conocer qué municipios generan una mayor percepción de felicidad, independientemente de si los encuestados han estado físicamente en ellos o no.

Salou se ha situado en el puesto 48 del ranking nacional, destacando por varios factores que, según el informe, contribuyen al bienestar tanto de residentes como de turistas. Entre ellos, se encuentran su climatología privilegiada, la amplia oferta de fiestas y actividades, el entorno natural, la amabilidad de su gente, su filosofía de vida, la gastronomía local de calidad, la tranquilidad que se respira y su rico patrimonio cultural.

Por su parte, Cambrils ocupa el lugar 79 en la lista, consolidando así a la provincia de Tarragona como un referente en calidad de vida y felicidad. Al igual que Salou, Cambrils ha sido valorado positivamente por su entorno, su estilo de vida relajado y su fuerte identidad gastronómica y cultural.

Ambos municipios, enclavados en la Costa Daurada, no solo son conocidos por sus playas y su atractivo turístico, sino que ahora también reciben un reconocimiento simbólico que refuerza su imagen como lugares donde se vive con una sonrisa.