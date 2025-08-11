El bar de almuerzos de Tarragona que arrasa con sus bocadillos

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

En el corazón de Tarragona, muy cerca de la plaza Imperial Tarraco y El Corte Inglés, hay una cafetería que se ha convertido en un auténtico lugar de peregrinación para los amantes del almuerzo: la Cafetería Oleas. Situada en el número 2 de la calle Pau Claris, este pequeño local conquista a diario a sus clientes con una carta de bocadillos variada y original. La estrella de la casa es su “bocadillo del mes”, una propuesta creativa y distinta cada 30 días que mantiene a sus clientes fieles y expectantes.

Entre sus bocadillos más celebrados se encuentra el de calamares con salsa romesco, que algunos comparan favorablemente con los míticos bocatas madrileños. También destacan opciones como el Priorat, con longaniza de Alforja, judías blancas y pan con romesco, o el Especial de la casa, que reúne pan con tomate, lomo con queso, bacon, huevo y pimiento verde frito. Todos comparten una misma filosofía: ingredientes sencillos, bien elegidos y combinaciones que sorprenden por su sabor.

El éxito de Oleas no se queda solo en los almuerzos. A mediodía, el local ofrece un menú con platos como pollo al horno, filetes de lomo, hamburguesas o huevos fritos. Esta propuesta ha convertido a la cafetería en una opción perfecta tanto para quienes trabajan cerca como para quienes buscan una comida rápida sin renunciar a la calidad.

Las opiniones de los clientes no dejan lugar a dudas. Una reseña en Google afirma: "Solemos ir a desayunar, hacen unos bocatas espectaculares y especiales. Hoy hemos ido a comer y tienen dos menús, uno más económico que el otro. Tienen variedad de platos y es comida casera. La atención de los camareros muy buena y está bastante lleno el local, y eso es buena señal".

Especial mención merece el 'bocadillo del mes', una iniciativa que ha generado una auténtica comunidad de seguidores. Como señala otro habitual: "El bar de mis almuerzos, con Xavi a la cabeza, tiene un equipo muy bueno. Cada mes inventa un bocadillo diferente. Este mes, el de mayo, lleva dos huevos fritos, chistorra y mahonesa".

En una ciudad con una gran oferta gastronómica, Cafetería Oleas ha encontrado su espacio gracias a una propuesta original y sabrosa. Ya sea para un desayuno, un almuerzo o una comida rápida, este pequeño bar del centro se ha ganado a pulso su fama de imprescindible en Tarragona. La cafetería, que se encuentra cerrada este mes de agosto por vacaciones, volverá a abrir en septiembre.