La cala más bonita de España, según la revista Viajar, está en Tarragona: un rincón mágico en los pies de un castillo y con aguas cristalinas

Tarragona puede presumir, una vez más, de su tesoro natural e histórico. La revista Viajar, una de las publicaciones más reconocidas en el ámbito del turismo, ha escogido la Cala Jovera como la cala más bonita de España, un rincón que describe como «mágico», rodeado de naturaleza, tranquilidad e historia.

Situada en Tamarit, dentro del término de Tarragona, la Cala Jovera se encuentra justo en los pies del Castillo de Tamarit, una fortificación de origen medieval que, a pesar de ser de propiedad privada, preside imponente el paisaje. El contraste entre la arquitectura del castillo, los acantilados cubiertos de vegetación y las aguas turquesas convierte este lugar en una postal viva que enamora a todo aquel que lo descubre.

Según la publicación, la experiencia de ver la puesta de sol con el castillo de fondo y el mar en calma es «un recuerdo que queda grabado para siempre». Y es que el encanto de la cala no se limita sólo a su belleza visual. El agua, casi siempre transparente y libre de corrientes, invita a hacer snorkel o simplemente a desconectar en un entorno donde sólo se escuchan las olas.

Con unos 90 metros de longitud, Cala Jovera ofrece una atmósfera de paz e intimidad, muy alejada de las playas masificadas. Su acceso, a través de un camino señalizado desde la Playa de Tamarit, implica una pequeña caminata entre bosque mediterráneo, una inmersión previa en la naturaleza antes de llegar al agua.

El artículo también destaca la ausencia de servicios como chiringuitos o alquiler de parasoles, hecho que mantiene su carácter salvaje y poco explotado. Eso sí, Viajar recomienda ir pronto por la mañana, llevar bebida y comer, y —sobre todo— respetar el entorno para conservar la magia.