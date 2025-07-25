Playas
Diez calas secretas de Tarragona que tienes que descubrir este verano antes de que se llenen
Aguas cristalinas, arena dorada y naturaleza salvaje: recorre las 10 calas más espectaculares de la Costa Daurada, ideales para escapar de la multitud
Con la llegada del verano y las temperaturas altas, las playas de la Costa Daurada se convierten en un reclamo tanto para visitantes como para locales. Pero más allá de las playas conocidas y masificadas, la provincia de Tarragona esconde auténticas joyas: pequeñas calas rodeadas de naturaleza, perfectos para desconectar y disfrutar de la paz y la belleza del litoral tarraconense.
A continuación, te presentamos una selección de las 10 mejores calas escondidas de Tarragona para visitar este verano. Rincones ideales para relajarte, hacer snorkel o simplemente contemplar el paisaje natural.
Pep Santos Alasà
Cala Fonda (Waikiki) – Tarragona
Una cala salvaje de acceso sólo a pie por el Bosque de la Marquesa. Su aislamiento la convierte en un auténtico paraíso natural.
Cala Jovera – Tamarit
Situada en los pies del castillo de Tamarit, es una de las calas más fotogénicas de la zona, con aguas claras y un entorno único.
Cala de la Roca Plana – Tarragona
Ideal para la práctica de snorkel gracias a sus aguas transparentes y el ambiente tranquilo.
Cala Crancs – Salou
Una cala familiar rodeada de pinos y aguas poco profundas, perfecta para pasar el día con niños.
Cala Forn – L'Ametlla de Mar
Con arena fina y aguas claras, es ideal para bañarse y hacer deportes acuáticos.
Cala Vidre – L'Ametlla de Mar
Pequeña y acogedora, con aguas turquesas y mucha tranquilidad.
Cova del Llop Marí – Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Una cueva marina salvaje, muy valorada por los amantes de la naturaleza y la fotografía.
Cala Llobeta – Urbanización Calafat, Ametlla de Mar
Con fondos marinos rocosos, es una destinación muy recomendada para hacer submarinismo y buceo.
Cala Calafató – Calafat, Ametlla de Mar
Con arena dorada y aguas calmadas, es ideal para familias y parejas que buscan relax.
Cala Bon Caponet – L'Ametlla de Mar
Un tesoro escondido con acceso complicado pero que vale la pena descubrir por su belleza intacta.