Imagen de la Cala Jovera al lado del Castillo de Tamarit@begonixe

Con la llegada del verano y las temperaturas altas, las playas de la Costa Daurada se convierten en un reclamo tanto para visitantes como para locales. Pero más allá de las playas conocidas y masificadas, la provincia de Tarragona esconde auténticas joyas: pequeñas calas rodeadas de naturaleza, perfectos para desconectar y disfrutar de la paz y la belleza del litoral tarraconense.

A continuación, te presentamos una selección de las 10 mejores calas escondidas de Tarragona para visitar este verano. Rincones ideales para relajarte, hacer snorkel o simplemente contemplar el paisaje natural.

Cala Fonda ( Waikiki ) – Tarragona

Una cala salvaje de acceso sólo a pie por el Bosque de la Marquesa. Su aislamiento la convierte en un auténtico paraíso natural.

Imagen de la Cala Fonda (Waikiki)Jorge Franganillo /Flikr

Cala Jovera – Tamarit

Situada en los pies del castillo de Tamarit, es una de las calas más fotogénicas de la zona, con aguas claras y un entorno único.

Imagen desde el mar de la Cala Jovera, en Tamarit (Tarragona).Tarragona Turisme

Cala de la Roca Plana – Tarragona

Ideal para la práctica de snorkel gracias a sus aguas transparentes y el ambiente tranquilo.

Imagen de la Cala de la Roca Plana.Ayuntamiento de Tarragona

Cala Crancs – Salou

Una cala familiar rodeada de pinos y aguas poco profundas, perfecta para pasar el día con niños.

Imagen de la Cala Crancs de Salou.Visit Salou

Cala Forn – L'Ametlla de Mar

Con arena fina y aguas claras, es ideal para bañarse y hacer deportes acuáticos.

Imagen de la Cala Forn, en la Ametlla de Mar.Tierras del Ebro

Cala Vidre – L'Ametlla de Mar

Pequeña y acogedora, con aguas turquesas y mucha tranquilidad.

Imagen de la Cala de Vidre en la Ametlla de Mar.Tripkay

Cova del Llop Marí – Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Una cueva marina salvaje, muy valorada por los amantes de la naturaleza y la fotografía.

Imagen de la Cova del Llop Marí de l'Hospitalet de l'InfantNautic Parc

Cala Llobeta – Urbanización Calafat , Ametlla de Mar

Con fondos marinos rocosos, es una destinación muy recomendada para hacer submarinismo y buceo.

Imagen de la Cala Llobeta de Calafat.Ayuntamiento de l'Hospitalet de l'Infant

Cala Calafató – Calafat , Ametlla de Mar

Con arena dorada y aguas calmadas, es ideal para familias y parejas que buscan relax.

Imagen de la Cala Calafató, en la Ametlla de Mar.

Cala Bon Caponet – L'Ametlla de Mar

Un tesoro escondido con acceso complicado pero que vale la pena descubrir por su belleza intacta.