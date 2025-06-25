La marca de cerveza creada por dos gemelas de Tarragona

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Twins Craft Beer es el nombre del proyecto que hace ya unos años sacaron adelante Núria y Montse Yago, dos hermanas gemelas de Tarragona que convirtieron así su pasión por la cerveza artesana en un negocio con personalidad. Tras estudiar un máster en Nutrición y Tecnología Alimentaria en Manchester, regresaron a su ciudad natal con una idea clara: crear una marca propia de cerveza y abrir un espacio donde compartirla con el público.

El resultado ha sido un doble emprendimiento que combina una microcervecería con bar gastronómico en el centro de Tarragona. Bajo una estética sobria y acogedora, su local se ha consolidado como un punto de encuentro para quienes valoran el producto de proximidad, la elaboración cuidada y la atención directa. Las hermanas no solo firman las recetas, también están al frente del día a día, sirviendo, recomendando y organizando actividades temáticas.

Twins Craft Beer ofrece actualmente cuatro cervezas propias, elaboradas en su obrador, que maridan con una carta de tapas diseñada para complementar cada estilo. Desde platos clásicos como croquetas y alitas hasta opciones más creativas y veganas, el menú busca el equilibrio perfecto entre sabores conocidos y combinaciones pensadas para realzar cada bebida.

Más allá del producto, lo que distingue al proyecto de las hermanas Yago es su enfoque artesanal y cercano. La clientela puede conocer de primera mano cómo se elabora cada cerveza, asistir a catas dirigidas o participar en eventos especiales, como ediciones conmemorativas o talleres de introducción al mundo cervecero. Todo, con el sello de calidad y formación que han cultivado desde sus años de estudio hasta hoy.

Montse complementó su formación con un máster en Ciencia y Tecnología de la Cerveza en la URV, lo que les ha permitido mantener el control del proceso desde el inicio. Esta base técnica, combinada con una visión empresarial realista y local, ha sido clave para desarrollar una marca sólida en un mercado que, tras el auge inicial de las cervezas artesanas, ha empezado a estabilizarse.

Aunque la mayor parte del volumen se sirve en su local, Twins Craft Beer también se comercializa en tiendas especializadas, ferias y eventos. La venta para llevar, especialmente durante la temporada turística, ha crecido de forma notable. Sin embargo, lo que más valoran sus seguidores es la experiencia directa: una cerveza con nombre inglés, pero con alma tarraconense y una historia que fermenta entre barriles, cocina casera y trato familiar.