La playa de Tarragona de arena fina que está rodeada de arrozales y eucaliptos

En el corazón del Delta de l'Ebre se encuentra la Playa de los Eucaliptos, un rincón prácticamente virgen. Situada en el término municipal de Amposta, en la provincia de Tarragona, esta extensa playa de arena clara es un verdadero refugio para quienes buscan escapar del bullicio y sumergirse en la naturaleza en estado puro.

Con casi cinco kilómetros de longitud y 200 metros de ancho, esta playa destaca no solo por su amplitud, que permite disfrutar del mar sin aglomeraciones, sino por el entorno natural que la envuelve. Su nombre no es casualidad: el arenal está flanqueado por densos bosques de eucaliptos y rodeado de inmensos arrozales, elementos que conforman un paisaje insólito en el litoral mediterráneo.

Este enclave forma parte del Parque Natural del Delta del Ebro, un espacio protegido que alberga una rica biodiversidad. A pesar de su valor ecológico y escénico, la Playa de los Eucaliptos permanece relativamente poco frecuentada por el turismo masivo, lo que ha permitido preservar su carácter salvaje y su atmósfera tranquila.

A los pies de esta playa se pueden disfrutar de vistas privilegiadas: en los días despejados, el horizonte ofrece postales naturales que alcanzan el Parque Natural dels Ports y la sierra del Montsià. Este espectáculo visual, junto al contraste entre los campos de arroz y los árboles aromáticos, convierte a la zona en una de las más fotogénicas del litoral catalán.

Aunque se trata de un paraje virgen, la Playa de los Eucaliptos dispone de algunos servicios básicos. Cuenta con dos chiringuitos, una zona habilitada para perros y algunos campings cercanos. Sin embargo, no hay papeleras ni equipamientos urbanos convencionales, por lo que los visitantes deben ser especialmente respetuosos con el entorno y llevarse consigo cualquier residuo que generen.

El acceso es sencillo, ya que puede llegarse desde la carretera del Poble Nou del Delta o por la vía conocida como carretera de los Eucaliptos. Esta playa es una joya escondida del litoral tarraconense, perfecta para quienes valoran el silencio, la naturaleza y la autenticidad de un entorno prácticamente intacto.