El pueblo de Tarragona conocido por muchos como la Nueva York rural

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La Vilella Baixa, un pequeño municipio del Priorat, es conocido por muchos como 'la Nueva York rural'. Aunque en esta comarca todo gira en torno al vino y los paisajes montañosos, este pueblo destaca por su peculiaridad arquitectónica.

Sus altísimas casas, construidas sobre el barranco de Escaladei, ofrecen una panorámica que, en su modestia, recuerda a los rascacielos de la Gran Manzana. Con sus edificios que no superan los ocho pisos, la Vilella Baixa ofrece vistas impresionantes que han provocado la comparación con Manhattan.

Aunque a primera vista puede parecer que la comparación entre la Gran Manzana y este tranquilo rincón del Priorat carece de sentido, lo cierto es que Vilella Baixa, con sus altísimas casas construidas a lo largo de un barranco, ofrece una panorámica que remite a la imagen de los rascacielos de Manhattan.

Cargando…

¿Por qué la Vilella Baixa es la Nueva York del Priorat?



A diferencia de otros pueblos del Priorat, cuya arquitectura tradicional se caracteriza por casas de baja altura y una sensación de calma rural, Vilella Baixa destaca por sus edificios verticales. Esta particularidad es lo que le ha valido el sobrenombre, dado que, a pesar de su tamaño modesto, sus casas ofrecen una perspectiva sorprendente. La comparación con Nueva York, famosa por sus rascacielos que parecen tocar el cielo, es, sin duda, una imagen provocativa que invita a descubrir este pintoresco municipio.

El pueblo, situado al este del Priorat, es también un lugar de gran belleza natural y cultural. En sus alrededores, los viajeros pueden disfrutar de impresionantes rutas de senderismo, así como de su rica herencia histórica. Entre los puntos más destacados se encuentra el Puente de Piedra, la Plaza de la Iglesia de San Juan Bautista, y la curiosa ‘Calle que no pasa’, que aún conserva vestigios medievales.

Qué hacer en 'la Nueva York rural'



Además de su atractivo arquitectónico, la Vilella Baixa es ideal para los amantes del senderismo. Cinco itinerarios señalizados permiten explorar el entorno natural del municipio, mientras se disfrutan de vistas espectaculares de los viñedos y montañas circundantes.

Para quienes buscan un poco más de sabor local, varias bodegas familiares ofrecen visitas guiadas, donde los visitantes pueden aprender sobre la elaboración de vinos de la Denominación de Origen Calificada Priorat, que es famosa por su calidad.

Un lugar que te hará mirar hacia arriba



Así pues, la Vilella Baixa es, sin duda, un destino único en el Priorat, donde la belleza de la naturaleza y la arquitectura tradicional se fusionan con un paisaje que, a pesar de las diferencias, recuerda a la majestuosidad de los grandes centros urbanos.

Con su encanto rural, su rico patrimonio y sus impresionantes vistas, este pueblo es un lugar que invita a mirar hacia arriba, como si estuviéramos en el corazón de Manhattan, pero con la tranquilidad y el sabor del Priorat.