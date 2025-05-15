El segundo mejor bocata de Cataluña se elabora en Tarragona

Tarragona está de enhorabuena. El bocadillo "Legado y Raíces", creado por el bar Bocho, ubicado en la calle August de la ciudad, ha sido escogido como el segundo mejor bocata de Cataluña y reconocido por el II Campeonato de España de Bocatas, donde han participado un total de 130 propuestas gastronómicas de todo el estado.

Este espectacular bocadillo se elabora con carrilleras guisadas a fuego lento, Parmigiano Reggiano, cebolla encurtida en vinagre de Chardonnay y aromáticos, mayonesa casera y un pan de vidrio artesanal, supercrujiente. Más que una combinación de ingredientes, “Legado y Raíces” es una declaración de amor en la cocina y un homenaje personal de sus autores a aquellos que les transmitieron la pasión por este oficio, tal como explican en su descripción del bocadillo.

«Este bocadillo no es solo un bocado, es una historia, una huella de quienes me enseñaron a amar la cocina y la forma mas pura de agradecimiento a quienes me inspiran cada dia» explica el escrito del Bocho a la web del concurso.

El ganador absoluto del certamen ha sido el bocadillo “Mar y Tierra” del can gourmet, de Ibiza, con una propuesta basada en roast beef cocinado en baja temperatura, salsa de atún, Parmigiano Reggiano, tomate cherry semi-seco, rúcula y alcaparras en polvo.

Con respecto a Cataluña, el primer lugar se lo ha llevado “Tortizo”, un bocadillo del restaurante Rebo de Sant Boi de Llobregat, que destaca por su original combinación en torno al chorizo.

De Tarragona, también ha participado en el concurso l'Ol' Dirty Smash de la Ramba Vella. Lo hizo con una propuesta del legendario Tascaman tarraconense Eduard Boada, que el local tarraconense rescató de la mano de su propietario, Aitor Nieto: el Blanc i Negre.