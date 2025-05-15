Fabio Belmonte, más conocido en las redes sociales como @volatadipeluca, es un joven aventurero de Barcelona que se ha embarcado en una travesía singular: recorrer el continente euroasiático desde la Ciudad Condal hasta el Japón con un Fiat Marea de 1998 que compró de segunda mano por sólo 900 euros.

Desde el primer kilómetro, Belmonte ha documentado todo el trayecto a través de vídeos diarios que publica a las redes, ganándose una comunidad de usuarios que sigue con entusiasmo cada paso de su viaje. Ahora mismo, después de múltiples incidentes mecánicos, encuentros curiosos y paisajes extraordinarios, se encuentra en Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia, muy cerca de la frontera con China y Corea del Norte.

Cargando…

Está en esta etapa final de su recorrido, mientras ultima los trámites burocráticos para embarcar el coche en un ferri hacia Corea del Sur, que se ha producido un momento tan curioso como emotivo: dentro de la oficina de Yuri, un local que le ayuda con el papeleo, hay un póster de los Xiquets de Tarragona colgado en la pared. Concretamente, se trata de la imagen del 3 de 9 con folre cargado durante la Diada de Santa Tecla de 2007 en la plaza de la Font, un símbolo casteller inesperado a más de 9.000 km de casa.

El hallazgo ha generado sorpresa entre sus seguidores, que no han tardado en comentar la coincidencia. Uno de los mensajes con más interacciones dice: «Lo de ver a los Xiquets de Tarragona aquí no me lo esperaba».