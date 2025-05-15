«Cada día que amanece, el número de tontos crece»: las virales respuestas de un restaurador del Vendrell a las reseñas

Rafa, el responsable del bar Los Serrano de Sant Salvador, en el Vendrell, se ha convertido en un fenómeno viral gracias a su manera directa y sin tapujos de responder las críticas recibidas en Google. El restaurador ha sido entrevistado al programa "Espejo Público", presentado por Susanna Griso, donde explicó su punto de vista sobre su manera de responder a los que critican su forma de gestionar su negocio.

Durante la entrevista, se leyeron algunas de las respuestas que Rafa ha dejado a clientes descontentos. En uno que afirmaba que «el dueño, lo peor del local. Normal que esté siempre vacío», a lo que Rafa contestaba con ironía: «El local está cerrado hace más de dos meses, si durante este tiempo estuviera lleno, yo fliparía lumbreras.»

Otra crítica, que lamentaba «precios elevados y raciones pequeñas», recibió por respuesta: «Cada día que amanece, el número de tontos crece» Rafa reconoció que quizás aquella respuesta fue fruto de un «momento de calentón», pero la justificó: «Si te viene una mesa en pleno verano, sin reserva, a 20 metros de la playa, y les buscas lugar, y encima te critican, pues te calientes y contestas.»

En otro caso, ante un comentario que afirmaba que «la comida estaba malísima y cara», su respuesta fue: «Será para nosotros un auténtico honor no volver a servirte nunca. Gracias por tu intento de sabotaje, gente como tú nos hace más importantes.»

Preguntado por si este estilo de respuesta es habitual entre restauradores, Rafa fue claro: «Yo contesto todas las reseñas, sin excepción. Pero hay críticas que son mentiras absolutas. Tengo una mesa de tres personas y salen 14 reseñas» cuenta, a lo que Susana Griso apunta «debían tener ganas».

A pesar de todo, Rafa también compartió una experiencia emotiva que le tocó profundamente: una pareja con un amigo en silla de ruedas que reconoció el local después de un accidente que le había provocado amnesia. «Cuando bajó del coche dijo ‘Aquí he venido yo hace tiempo”, y su mujer, llorando, me dijo que no se acordaba de nada desde hacía dos años... menos de eso. Con aquella reseña lloré» explica.

Ahora, aparte de su oferta gastronómica y la proximidad a la playa, muchos clientes se acercan a Los Serrano sólo para comprobar las famosas respuestas de Rafa.