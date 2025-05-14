Tarragona es una ciudad que brilla por el suyo atractivo turístico. A su riqueza patrimonial, variedad paisajística y una amplia oferta cultural y de ocio, se suma una gastronomía vibrante que ofrece a los visitantes un abanico de opciones para deleitar el paladar.

Desde cocinas de todo el mundo hasta platos tradicionales, la ciudad invita a disfrutar de una experiencia culinaria completa. Destaca especialmente la cultura de las tapas, tan arraigada a la tradición española, que permite degustar pequeñas raciones de gran calidad a precios asequibles, a menudo casadas con una copa de vino del Priorat, el Penedès u otras denominaciones de origen de la demarcación.

El diario elPeriódico ha destacado cinco establecimientos de la ciudad por su excelente oferta gastronómica vinculada al tapeo. Estos locales han sido reconocidos por su calidad, originalidad y compromiso con la buena comida.

Bar La Botifarra

Situada en la calle Cardenal Cervantes, esta taberna es conocida por sus tablas de quesos, embutidos y tostadas. El Periódico destaca platos como la mousse de champiñones en el ajo con lomo en el pimentón, salsa carbonara y cebolla crujiente, o la cecina con mousse de queso. El local también ofrece una selección de vinos esmerada y unos postres que no dejan indiferente.

10 de Tapas

Ubicado en la calle Torres Jordi, en la parte baja de la ciudad, el 10 de Tapas hace honor a su nombre con una carta llena de tapas caseras y sabrosas. El Periódico resalta clásicos como la tortilla de patatas, las croquetas y las patatas bravas, muy acompañado de buenos vinos y un ambiente próximo.

Coimbra Tarragona

Junto a la dinámica plaza Corsini y del Mercat Central, el Coimbra ofrece tapas elaboradas con productos de calidad y una carta de vinos destacada. Según El Periódico, entre las propuestas más celebrados encontramos los huevos rotos, la ensalada, el lagarto con pimientos, el cazo, los calamarcitos y la butifarra.

Tárakon

La plaza del Fórum es un epicentro del tapeo tarraconense, y el Tarakon es uno de los referentes. En un ambiente animado, El Periódico subraya propuestas como el pan de cristal, las croquetas, los embutidos y la escalivada, muy servido en raciones pensadas para compartir.

4 Latas Tarragona

Con origen en Torredembarra, esta marca ha conquistado la plaza de la Font de Tarragona con una oferta de tapas que se han ganado un lugar destacado a la gastronomía local. El Periódico pone el foco en sus originales “bikinis” de gorgonzola con jamón ibérico, sobrasada, queso brie y miel.