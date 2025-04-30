Gastronomía
Ganxet Pintxo 2025: 31 tapas irresistibles para disfrutar en Reus del 8 al 25 de mayo
Una ruta gastronómica con sabor local y mucha creatividad llena Reus con 31 establecimientos y nuevas opciones de maridaje con cerveza
La Ganxet Pintxo 2025 volverá a llenar las calles de Reus de sabores y creatividad gastronómica del 8 al 25 de mayo. En su 24.ª edición, la ruta contará con la participación de 31 establecimientos locales, que ofrecerán tapas elaboradas con productos de proximidad. El precio de cada tapa será de 4 euros, incluyendo uno quinto o una caña de Estrella Damm. Como novedad de este año, por 20 céntimos más, se podrá optar por una cerveza Free Damm Torrada o Voll-Damm.
Estas son las tapas participantes y los establecimientos donde las puedes encontrar:
Albóndigas ganxetas
Albóndigas caseras con sofrito de cebolla, un toque de vermú y pasta de avellanas de Reus.
- A Cullerades
📍 Plaza de Cataluña, 7
Alpargata con denominación de origen
Pan de payés catalán, anchoas de l’Escala, verduras de mercado, aceite de oliva virgen extra DOP Siurana.
- ADN Sistaré
📍 Plaza de la Llibertat, 2
Choripán con chimichurri
Baguette francesa con longaniza|salchichón sazonada, aceite de orégano y salsa chimichurri.
- Antigua Casa Coder
📍 Plaza del Mercadal, 16
Las Carrilleras de la abuela
Carrilleras de ternera guisadas sobre patatas gratinadas con cebolla caramelizada y espuma de queso de cabra.
- As de Copes
📍 Calle de Racona, 1
Sándwich de ganxet
Pan de brioche relleno de carne de ternera deshilachada cocinada a baja temperatura con vermut de Reus, una capa de salsa de miel y mostaza y crumble de avellanas de Reus, acompañado de un chupito de Almendrina.
- Bar El Castell
📍Plaza del Castell, N° 8
Plegado de payés
Masa de trigo rellena de longaniza, salsa romesco y mozzarella.
- Bar House La Lleona
📍 Calle de Boule, 7
Delphos
Trilogía de pasta rellena con salvia, aceite de oliva de Siurana y parmesano.
- Bar-Cafetería del Centre d'Amics de Reus, La Libèl·lula
📍 Raval del Robuster, 36
Vasito de tiramisú casero
Tiramisú elaborado en casa con mascarpone, galleta, huevos, azúcar, cacao y café.
- Batticuore
📍 Calle d'Aleus, 1,
Brioche barbacoa
Pan de brioche relleno con costilla de cerdo marinada y caramelizada con vermut de Reus, cocinada a baja temperatura, acompañada de salsa barbacoa y calçot.
- Buana
📍 Calle de Manresa, 5
Capricho de queso de cabra
Bola de queso de cabra rellena de butifarra y coronada con mermelada de tomate sobre una cama de almendras.
- La Braseria bonArea
📍 Avda. de Riudoms, 1.ª
Gamba vietnamita
Gamba rebozada con arroz verde vietnamita acompañada de salsa de curry rojo y leche de coco (sin gluten).
- Buidasacs
📍 Calle del Pintor Bergadà, 7
Pan de cristal con escalivada y jamón ibérico
Pan de cristal con escalivada de km 0 y jamón ibérico.
- El Cafè de Reus
📍 Calle del Metge Fortuny, 3
Tira y estira
Pan de aceitunas con brocheta de pollo adobado, cebolla confitada, salsa de vermut de Reus y alga wakame.
- Cal Gallisà
📍 Plaza del Mercadal, 12
Crujiente de ceviche
Arroz de sushi empanado, ceviche de chicharrones con cebolla morada, tomate pera, lima y mayonesa de alga nori.
- Cèntric Reus
📍 Calle del Mar, 34
Mousse de fresa cubierta de chocolate blanco
Base de mousse de fresa con crema namelaka y cobertura blanca de chocolate Opalys con vainilla
- Confiteria Poy
📍 Raval de Jesús, 8
Ceviche tropical
Ceviche tropical de corvina, aguacate, mango y cebolla morada marinado con lima y un toque de cilantro.
- El Racó de JP
📍 Plaza de las Basses, 2
Pintxo Flaps
Tortilla de maíz rellenada de carne de ternera, berenjena caramelizada y 4 quesos (mozzarella, gouda, cheddar y edam).
- Flaps Café
📍 Calle de Pubill Oriol, 4
Tartar de fuet
Tartar de fuet con pepino, alcaparras, cebolla, salsa Perrins, mostaza y yema de huevo pasteurizado, servido con un panecillo y una pipeta de vermut de Reus.
- El Jardí de la Cas Rull
- 📍 Calle de Sant Joan, 27
Hamburguesa de alcachofa
Pan de leche de casa Huguet con hamburguesa de alcachofa, salsa kebab y jamón crujiente.
- La Presó
📍 Calle de la Prisión, 7
Brocheta mixta con nuestra salsa
Brocheta de butifarra y pollo con nuestra salsa y patatas fritas.
- La Terrassa
📍 Plaça Pescaderías, 7
Cachapita venezolana
Tortilla esponjosa de maíz con mantequilla, carne deshilachada y queso latino rallado.
- Lima & Mango
📍 Calle de Vallroquetes, 6
Cucurucho del Museu
Cucurucho rellenado de pollo sazonado, verduras y salsa de yogur
- El Museu del Vermut
📍 Calle de Vallroquetes, 7
Twister
Caracol multicolor de pechuga de pollo relleno con salsa de frutos rojos.
- Restaurant 158
📍 Calle Pare Joaquim Roig S.F., 5
Fideos Aon
Fideos de arroz con almejas, salsa de albahaca casera y cebollino.
- Sawaddee Kà
📍 Calle Fossar Vell nº 5
¡Con un par!
Huevos rellenados de atún y sofrito de tomate con un toque de mayonesa, sobre un nido de patatas paja.
- Singlot by Singla & Co
📍 Calle de Sant Joan, 24
Mejillones Bloody Mary
Mejillones al vapor con Bloody Mary
- Soho By Tarraco
📍 Calle de Josep Sardà i Cailà, s/n
Cazuelita de Bacalao
Cazuelita cremosa de bacalao con alioli de manzana gratinado sobre galleta de olivada negra y avellanas.
- Sotavent
📍 Plaza Peixateries Velles, 8
La Florida
Hamburguesa de carne de ternera con queso brie, cebolla caramelizada, hojas verdes y salsa tártara
- Star Burger
📍 Calle de Santa Anna, 14
Tartufa
Hamburguesa smash, queso cremoso con trufa, parmesano y champiñones.
- Tàstum
📍 Plaza del Castell, 4
El huevo roto del Gaudí
Huevo roto, pulpo a la brasa y patata con mojo picón.
- Terrassa Gaudí
📍 Plaza del Mercadal, 3, 4ª Planta
Clotxa vegana de mercado (sin gluten)
Panecillo sin gluten de elaboración propia relleno de berenjena, pimiento, cebolla, ajo, alubias y un buen chorro de aceite virgen extra DOP Siurana.
- Zero Gluten Sistaré
📍 Carrer de Josep Sardà i Cailà, s/n