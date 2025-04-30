Imagen del El huevo roto de Gaudí de lla Terrrassa Gaudí.Gastronosfera

La Ganxet Pintxo 2025 volverá a llenar las calles de Reus de sabores y creatividad gastronómica del 8 al 25 de mayo. En su 24.ª edición, la ruta contará con la participación de 31 establecimientos locales, que ofrecerán tapas elaboradas con productos de proximidad. El precio de cada tapa será de 4 euros, incluyendo uno quinto o una caña de Estrella Damm. Como novedad de este año, por 20 céntimos más, se podrá optar por una cerveza Free Damm Torrada o Voll-Damm.

Estas son las tapas participantes y los establecimientos donde las puedes encontrar:

Imagen de las Albóndigas Ganxetes de A CulleradesGastronosfera

Albóndigas ganxetas

Albóndigas caseras con sofrito de cebolla, un toque de vermú y pasta de avellanas de Reus.

- A Cullerades

📍 Plaza de Cataluña, 7

Imagen de la Alpargata con DO de ADN Sistaré.Gastronosfera

Alpargata con denominación de origen

Pan de payés catalán, anchoas de l’Escala, verduras de mercado, aceite de oliva virgen extra DOP Siurana.

- ADN Sistaré

📍 Plaza de la Llibertat, 2

Imagen del Choripán con Chimichurri de la Antigua Casa Coder.Gastronosfera

Choripán con chimichurri

Baguette francesa con longaniza|salchichón sazonada, aceite de orégano y salsa chimichurri.

- Antigua Casa Coder

📍 Plaza del Mercadal, 16

Imagen de las Carrilleras de la abuela del As de Copes.Gastronosfera

Las Carrilleras de la abuela

Carrilleras de ternera guisadas sobre patatas gratinadas con cebolla caramelizada y espuma de queso de cabra.

- As de Copes

📍 Calle de Racona, 1

Imagen del Sándwich de Ganxet del Bar El Castell.Gastronosfera

Sándwich de ganxet

Pan de brioche relleno de carne de ternera deshilachada cocinada a baja temperatura con vermut de Reus, una capa de salsa de miel y mostaza y crumble de avellanas de Reus, acompañado de un chupito de Almendrina.

- Bar El Castell

📍Plaza del Castell, N° 8

Imagen del Junto de campesino del Bar House Lleona.Gastronosfera

Plegado de payés

Masa de trigo rellena de longaniza, salsa romesco y mozzarella.

- Bar House La Lleona

📍 Calle de Boule, 7

Imagen del Delphos de Bar-Cafeteria del Centre d'Amics de Reus, la Libélula.Gastronosfera

Delphos

Trilogía de pasta rellena con salvia, aceite de oliva de Siurana y parmesano.

- Bar-Cafetería del Centre d'Amics de Reus, La Libèl·lula

📍 Raval del Robuster, 36

Imagen del Gotet de Tiramisú Casolà del Batticuore.Gastronosfera

Vasito de tiramisú casero

Tiramisú elaborado en casa con mascarpone, galleta, huevos, azúcar, cacao y café.

- Batticuore

📍 Calle d'Aleus, 1,

Imagen del Brioche Barbacoa del Buana.Gastronosfera

Brioche barbacoa

Pan de brioche relleno con costilla de cerdo marinada y caramelizada con vermut de Reus, cocinada a baja temperatura, acompañada de salsa barbacoa y calçot.

- Buana

📍 Calle de Manresa, 5

Imagen del Capricho de queso de cabra de la Braseria Bonarea.Gastronosfera

Capricho de queso de cabra

Bola de queso de cabra rellena de butifarra y coronada con mermelada de tomate sobre una cama de almendras.

- La Braseria bonArea

📍 Avda. de Riudoms, 1.ª

Imagen de la Gamba vietnamita del Buidasacs.Gastronosfera

Gamba vietnamita

Gamba rebozada con arroz verde vietnamita acompañada de salsa de curry rojo y leche de coco (sin gluten).

- Buidasacs

📍 Calle del Pintor Bergadà, 7

Imagen del Pan de vidrio|cristal con escalivada y jamón ibérico.Gastronosfera

Pan de cristal con escalivada y jamón ibérico

Pan de cristal con escalivada de km 0 y jamón ibérico.

- El Cafè de Reus

📍 Calle del Metge Fortuny, 3

Imagen del Tira y estira de Cal Gallisà.Gastronosfera

Tira y estira

Pan de aceitunas con brocheta de pollo adobado, cebolla confitada, salsa de vermut de Reus y alga wakame.

- Cal Gallisà

📍 Plaza del Mercadal, 12

Imagen del Crujiente de ceviche de Céntrico Reus.Gastronosfera

Crujiente de ceviche

Arroz de sushi empanado, ceviche de chicharrones con cebolla morada, tomate pera, lima y mayonesa de alga nori.

- Cèntric Reus

📍 Calle del Mar, 34

Imagen de la Mousse de fresa cubierta de chocolate blanco.Gastronosfera

Mousse de fresa cubierta de chocolate blanco

Base de mousse de fresa con crema namelaka y cobertura blanca de chocolate Opalys con vainilla

- Confiteria Poy

📍 Raval de Jesús, 8

Imagen del Ceviche tropical del Racó de JP.Gastronosfera

Ceviche tropical

Ceviche tropical de corvina, aguacate, mango y cebolla morada marinado con lima y un toque de cilantro.

- El Racó de JP

📍 Plaza de las Basses, 2

Imagen del Pintxo Flaps del Flaps Cafè.Gastronosfera

Pintxo Flaps

Tortilla de maíz rellenada de carne de ternera, berenjena caramelizada y 4 quesos (mozzarella, gouda, cheddar y edam).

- Flaps Café

📍 Calle de Pubill Oriol, 4

Imagen del Tartar de Fuet del Jardí de la Casa Rizo.Gastronosfera

Tartar de fuet

Tartar de fuet con pepino, alcaparras, cebolla, salsa Perrins, mostaza y yema de huevo pasteurizado, servido con un panecillo y una pipeta de vermut de Reus.

- El Jardí de la Cas Rull

📍 Calle de Sant Joan , 27

Imagen de la Hamburguesa de Alcachofa de La Presó.Gastronosfera

Hamburguesa de alcachofa

Pan de leche de casa Huguet con hamburguesa de alcachofa, salsa kebab y jamón crujiente.

- La Presó

📍 Calle de la Prisión, 7

Imagen de la Brocheta Mixta con nuestra salsa de La Terrassa.Gastronosfera

Brocheta mixta con nuestra salsa

Brocheta de butifarra y pollo con nuestra salsa y patatas fritas.

- La Terrassa

📍 Plaça Pescaderías, 7

Imagen de la Cachapita venezolana de Lima & Mango.Gastronosfera

Cachapita venezolana

Tortilla esponjosa de maíz con mantequilla, carne deshilachada y queso latino rallado.

- Lima & Mango

📍 Calle de Vallroquetes, 6

Imagen del Cucurucho del Museo del Museo del Vermú.Gastronosfera

Cucurucho del Museu

Cucurucho rellenado de pollo sazonado, verduras y salsa de yogur

- El Museu del Vermut

📍 Calle de Vallroquetes, 7

Imagen del Twister de Restaurant 158.Gastronosfera

Twister

Caracol multicolor de pechuga de pollo relleno con salsa de frutos rojos.

- Restaurant 158

📍 Calle Pare Joaquim Roig S.F., 5

Imagen de los Fideos Aon del Sawaddee Kà.Gastronosfera

Fideos Aon

Fideos de arroz con almejas, salsa de albahaca casera y cebollino.

- Sawaddee Kà

📍 Calle Fossar Vell nº 5

¡Imagen del Con un par! de Singlot by Singla & Co.Gastronosfera

¡Con un par!

Huevos rellenados de atún y sofrito de tomate con un toque de mayonesa, sobre un nido de patatas paja.

- Singlot by Singla & Co

📍 Calle de Sant Joan, 24

Imagen de los Mejillones Bloody Mary del Soho By Tarraco.Gastronosfera

Mejillones Bloody Mary

Mejillones al vapor con Bloody Mary

- Soho By Tarraco

📍 Calle de Josep Sardà i Cailà, s/n

Imagen de la Cazuelita de Bacalao del Sotavent.Gastronosfera

Cazuelita de Bacalao

Cazuelita cremosa de bacalao con alioli de manzana gratinado sobre galleta de olivada negra y avellanas.

- Sotavent

📍 Plaza Peixateries Velles, 8

Imagen de la Florida de Star Burger.Gastronosfera

La Florida



Hamburguesa de carne de ternera con queso brie, cebolla caramelizada, hojas verdes y salsa tártara

- Star Burger

📍 Calle de Santa Anna, 14

Imagen de la Tartufa del Tàstum.Gastronosfera

Tartufa

Hamburguesa smash, queso cremoso con trufa, parmesano y champiñones.

- Tàstum

📍 Plaza del Castell, 4

El huevo roto del Gaudí

Huevo roto, pulpo a la brasa y patata con mojo picón.

- Terrassa Gaudí

📍 Plaza del Mercadal, 3, 4ª Planta

Imagen de la Clotxa vegana de mercado de Zero Gluten Sistaré.Gastronosfera

Clotxa vegana de mercado (sin gluten)

Panecillo sin gluten de elaboración propia relleno de berenjena, pimiento, cebolla, ajo, alubias y un buen chorro de aceite virgen extra DOP Siurana.

- Zero Gluten Sistaré

📍 Carrer de Josep Sardà i Cailà, s/n