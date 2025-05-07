El día que el Papa Francisco participó en la mayor beatificación de la historia ante 20.000 fieles en Tarragona

Este miércoles inicia el cónclave que escogerá quien es el próximo pontífice que liderará la Iglesia católica y sucederá al papa Francisco, quien murió a los 88 años, el pasado día 21 de abril de un accidente cerebrovascular.

Jorge Mario Bergoglio fue escogido como papa, sucediendo a Benedicto XVI, el 13 de marzo de 2013 y, el 13 de octubre de aquel mismo año 2013, la institución que el primer papa argentino de la historia lideraba, organizó, en el Complejo Educativo de Tarragona un acto masivo que contó con la presencia de 20.000 fieles.

El recientemente escogido papa Francisco no va pudo asistir presencialmente, pero, el acto, que empezó al punto de las 12 del mediodía, dio su punto de partida con un vídeo grabado de poco más de tres minutos del pontífice que se visualizó a través de una pantalla gigante instalada en la plaza central del Complejo tarraconense.

En la crónica firmada por Laia Díaz, en este mismo medio, el 14 de octubre de 2013, la periodista afirmó que Francisco se quiso mostrar al lado de todos los cristianos que ayer estaban en la Laboral. Es por eso que empezó su discurso diciendo que «me uno a todos los participantes en la celebración que tiene lugar en Tarragona en la que un gran número de pastores y personas consagradas y fieles laicos, son proclamados beatos mártires.

Por otra parte, Francesc I también pidió que los cristianos lo sean de forma «concreta» porque los cristianos tienen que ser «de obras y no de palabras para no ser cristianos mediocres», mientras que, para acabar, dijo que «se imite a los mártires» en el sentido de «morir una poco para salir de nosotros mismos, del egoísmo y el bienestar, de la pereza y las tristezas para abrirnos a Dios y a los otros, especialmente a los que más lo necesitan». Todo el mensaje del Papa fue en castellano narra el relato publicado en la versión en papel de este medio.

El mensaje del Papa fue el preludio de una ceremonia que beatificó a 522 mártires asesinados durante la Guerra Civil Española, siendo esta la más masiva de la historia de la iglesia católica hasta el momento. Más de 20.000 personas (entre ellas 1.386 curas, 2.720 religiosos, casi 4.000 familiares de los mártires y más de un centenar de obispos, ocho de los cuales cardenales) asistieron en el acto que condujo el cardenal y prefecto de la Congregación por las Causas de los Sants del Vaticano, Angelo Amato.

Tarragona fue el escenario escogido no sólo por logística, sino también por simbolismo: era la diócesis con más causas inscritas en este proceso (147 mártires), y también porque en el siglo III fueron martirizados Fructuós y sus diáconos, Auguri y Eulogi. El cardenal evocó el mensaje atemporal de aquellos primeros mártires: el perdón.

La ceremonia culminó con la intervención del presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Antonio María Rouco Varela, que agradeció la presencia de autoridades eclesiásticas, entre ellas representantes del Patriarcado de Moscú, subrayando el valor ecuménico del acto. Tuvo también un gesto en catalán, agradeciendo al arzobispo de Tarragona de entonces, Jaume Pujol, y a los voluntarios su «cordialidad y generosidad».