Los cardenales se preparan para elegir papa en las votaciones de esta tarde

Los cardenales durante la misa celebrada este miércoles, antes del inicio del cónclave.EFE

Los cardenales que deberán buscar desde esta tarde de miércoles al sucesor del papa Francisco en el cónclave se han congregado en la Capilla Paulina del Vaticano poco antes de desfilar hasta su encierro en la Capilla Sixtina.

Esta capilla monumental, edificada y decorada en tiempos de Paolo III (1535-1549), forma parte del Palacio Apostólico y se halla en su primera planta, a pocos metros de la Sixtina, separadas solo por una gran galería conocida como la Sala Regia.

Por ella desfilarán los 133 cardenales de todo el mundo llamados a elegir al sucesor de Francisco hasta su encierro en la Sixtina para la primera votación. Los purpurados acudirán en procesión, entonando las letanías y el canto 'Veni Creator' con el que invocan la acción del Espíritu Santo en sus deliberaciones.

En el cortejo también participarán los secretarios de los cardenales, ceremonieros pontificios, diáconos y prelados, que deberán abandonar el lugar cuando empiecen las reuniones.

La entrada en la Sixtina está prevista para las 16.30 hora local (14.30 GMT) y ya esta tarde se producirá la primera votación, cuyo resultado se espera a partir de las 19.00 horas (17.00 GMT) con el color del humo de la chimenea instalada en el tejado de la capilla (blanco es que ha habido acuerdo, negro que el cónclave prosigue).