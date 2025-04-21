El cardenal Robert Sarah, de Guinea, podría convertirse en Papa después de la muerte de Francesc.Wikipedia

Después de la muerte del papa Francisco, que ha dejado una huella profunda en la Iglesia Católica por su apuesta por una Iglesia humilde, pastoral y abierta al diálogo, los ojos del mundo se giran ahora hacia el Vaticano. Con la convocatoria inminente del cónclave, la especulación sobre quién puede ser el sucesor del pontífice argentino está más viva que nunca.

Aunque la elección de un Papa no responde a campañas ni a programas electorales, la tradición ha hecho surgir la figura de los “papables”: aquellos cardenales con más posibilidades de asumir el timón de la Iglesia Universal. Estos son los 12 nombres que suenan con más fuerza dentro y fuera de los muros vaticanos:

Cardenal Angelo Bagnasco (Italia)

Arzobispo emérito de Génova, con un perfil conservador y gran influencia dentro de la Conferencia Episcopal Italiana.

Cardenal Matteo Zuppi (Italia)

Arzobispo de Bolonia y presidente de los obispos italianos. Muy próximo a la línea pastoral y social del papa Francisco.

Cardenal Robert Sarah (Guinea)

Prefecto emérito del Culto Divino. Una de las voces más destacadas del sector tradicionalista de la Iglesia.

Cardenal Luis Antonio Tagle (Filipinas)

Prefecto para la Evangelización. Carismático y popular en el Asia, muy próximo a las reformas de Francisco.

Cardenal Malcolm Ranjith (Sri Lanka)

Arzobispo de Colombo, defensor de la liturgia tradicional y del diálogo interreligioso en el sur de Asia.

Cardenal Pietro Parolin (Italia)

Secretario de Estado del Vaticano, con una gran experiencia diplomática. Es visto como un hombre moderado, discreto y fiel a la línea de Francisco.

Cardenal Pierbattista Pizzaballa ( Itàlia/Terra Santa )

Patriarca latino de Jerusalén, experto en diálogo interreligioso y con una trayectoria única a Tierra Santa.

Cardenal Péter Erdő (Hungría)

Arzobispo de Esztergom-Budapest. Figura destacada en la Europa del Este, con sólida formación teológica y jurídica.

Cardenal Willem Eijk (Países Bajos)

Arzobispo de Utrecht. Doctor en medicina y bioética, con una clara orientación doctrinal tradicional.

Cardenal Anders Arborelius (Suecia)

Primer cardenal sueco, converso al catolicismo. Conocido por su sencillez y compromiso ecuménico.

Cardenal Charles Maung Bo (Myanmar)

Arzobispo de Yangon, defensor de los derechos humanos ygran voz en contextos de persecución religiosa.

Cardenal Jean-Marc Aveline (Francia)

Arzobispo de Marsella, muy activo en el diálogo intercultural y la atención pastoral en los migrantes.