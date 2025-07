Un soltero de Tarragona deja impactado a Carlos Sobera con su confesión en First Dates: «Sufrí un ataque demoníaco»

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El restaurante de First Dates, programa que se emite en Cuatro, abrió sus puertas para recibir a Alejandro, un soltero de 38 años procedente de Tarragona, que llegó con la ilusión de encontrar el amor verdadero. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, nada más sentarse junto a Carlos Sobera en la barra, dejara al presentador completamente sin palabras con una confesión que rozó lo sobrenatural.

«Me he dedicado siempre a investigar lo oculto, lo paranormal», le confesó Alejandro a Sobera, que, intrigado, quiso saber más: «¿Has tenido algún tipo de experiencia paranormal que justifique esa atracción por el tema? ¿Qué te ha pasado?». La respuesta de Alejandro fue tan sorprendente como perturbadora: «Tuve un ataque en Andorra, un ataque demoníaco, un ser, una entidad oscura», explicó con seriedad.

Ante esto, Sobera le preguntó directamente: «¿Viste al demonio?». «No lo vi. Me agarró de todo el cuerpo, me tuvo en la cama tumbado 10 minutos y mi ex delante», relató. El presentador, aún incrédulo, quiso asegurarse: «¿No me vacilas?». «No te vacilo, me eché a llorar del miedo, no me podía mover, estaba en la cama tumbado con los ojos abiertos con mi expareja y no nos podíamos mover», añadió.

Pero el relato no terminó ahí: «La abuela tuvo una posesión luego, esa entidad le pasó a la abuela. Intentó agredir a sus dos nietas, a nosotros, y nos tuvimos que ir de esa casa». A pesar del impactante episodio, Alejandro aseguró que aquello no afectaba a sus relaciones personales y explicó qué tipo de mujer buscaba: «Una chica normal, trabajadora, aplicada, simpática. Que sea cariñosa, que tenga valores».

Su cita fue Paula, una estudiante de psicología de 28 años que se definió como «tímida y vergonzosa». Durante su presentación, compartió que había pasado por varias operaciones a nivel físico a lo largo de su vida, algo que, según sus palabras, «le ha marcado mucho».

Nada más verla, Alejandro compartió ante las cámaras su primera impresión: «Le pegaba un viaje, la sacaba del simulador rápido». Sin embargo, Paula no quedó del todo convencida por el look informal de su cita: «¿De verdad no tienes tiempo para ponerte una camisa? Es que no».

Durante la conversación, surgió un posible obstáculo: la diferencia de edad. Paula comentó que llevaban diez años de diferencia, algo que para ella suponía un problema: «Es un problema porque tiene la edad de mi hermano y sería como si estuviese saliendo con él. No quiero salir con mi hermano».

En la cena, ambos charlaron sobre sus trabajos. Alejandro le habló de su contenido en redes sobre temas paranormales, lo cual sorprendió positivamente a Paula: «A mí también me interesa mucho lo paranormal, me considero un poco brujita. Tuve un inicio de podcast».

Aunque la conexión fluía por momentos, Paula se mostró desconcertada al saber que Alejandro había terminado una relación de seis años apenas cinco meses antes: «¿Cómo vas a venir a buscar el amor de tu vida si hace cinco meses lo has dejado con tu pareja de 6 años? Me parece un poquito pronto».

La decisión final

Tras una cena en la que compartieron intereses y hablaron de libros, llegó el esperado momento de decidir si querían tener una segunda cita. Alejandro no dudó: «Yo estoy muy contento, tengo ganas de seguir indagando. Te pegaba un cohete bien pegado, de verdad», dijo entre risas, confirmando su interés: «Es muy maja, muy agradable, muy rica, muy culta, está bien rica, le voy a pegar un cohete».

Sin embargo, Paula no coincidió con él: «No es mi prototipo. La edad influye bastante, hemos conectado en varios temas, pero no es suficiente. Los cohetes los dejamos para las fallas».