La sorpresa de un tarraconense con la propuesta de su cita en First Dates: «Me asustaría»

En noviembre del año pasado, Josep, un joven de 27 años de Tarragona, se presentó al programa First Dates con la esperanza de encontrar el amor. Con la idea de formar una familia y casarse algún día, Josep confesó que tener hijos es para él "un orgullo", aunque su vida no ha sido fácil debido a una discapacidad física.

A pesar de ello, se mostró optimista, mostrando su sentido del humor incluso cuando bromeó sobre cómo perdió un brazo, asegurando que había sido "en un zoológico". Aunque inicialmente sorprendió al presentador Carlos Sobera, la verdad detrás de la broma hizo reír a los que estaban presentes.

Durante la cita, Josep abrió su corazón y explicó cómo su discapacidad, aunque una debilidad, se ha convertido también en una fortaleza. "Siempre he dicho que a la vez que es una debilidad también es una fortaleza muy grande porque te hace decir o espabilas o eres inferior a los demás porque te falta una parte de tu cuerpo", comentó con sinceridad.

Su cita, Ana, también de 27 años, se mostró receptiva y comprensiva al respecto. Ana, que se considera una persona optimista y activa, no mostró ningún inconveniente por la prótesis de Josep, al punto de confesar que no se dio cuenta de su discapacidad cuando él entró al restaurante. Ambos compartieron sus intereses y aficiones, pero pronto se dieron cuenta de que tenían opiniones diferentes en temas importantes.

Mientras Josep expresó su deseo de ser padre algún día, Ana dejó claro que no le gustaban los niños, ni siquiera los animales. Esta diferencia fue considerado como un aspecto negativo para Josep, quien se mostró sorprendido por la respuesta de su cita.

Además, cuando Ana le preguntó sobre el tipo de relación que buscaba, Josep se definió como una persona de "mente cerrada", mientras que Ana, por el contrario, se describió como alguien con una mentalidad mucho más abierta, revelando que había descubierto su bisexualidad a los 17 años.

También confesó su interés por asistir a clubes liberales, algo que, para sorpresa de Ana, dejó a Josep incómodo: "Creo que si entro, los ojos se me pondrían blancos, me asustaría. No creo que lo intentase, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera", comentó.

Al final de la velada, ambos coincidieron en que, aunque la cita había sido agradable y se habían sentido cómodos, no compartían suficientes puntos en común. Ana fue clara al decir que no vería una segunda cita: "No he encontrado nada en lo que podamos coincidir", dijo. Josep estuvo de acuerdo: "Yo tampoco, soy diferente en muchos aspectos". Y así terminó la cita, sin una segunda oportunidad para este tarraconense en First Dates.