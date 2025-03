Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El contrato de la basura de Tarragona expiró en mayo del 2023 y se encuentra en fase de continuidad hasta que se adjudique el nuevo. Mientras tanto, la empresa FCC Medio Ambiente sigue gestionando la limpieza en la ciudad, como hace desde el 2002. Aunque, ahora, ha pasado a cobrar por trabajos realizados y se les descuenta los no ejecutados.

Al menos 470 servicios de limpieza que se habían programado para el último trimestre del 2024, según contrato, no se llevaron a cabo. Eso se traduce en 3.767 horas de trabajo no efectuadas. Así se desprende de la respuesta que recibió el grupo municipal de ERC a la petición de información que envió a alcaldía el 18 de febrero. En el documento, al que ha tenido acceso el Diari Més, se exponen los servicios de limpieza no realizados durante los últimos meses.

Concretamente, se hace referencia a los turnos de trabajo, de mañana, tarde o noche, que no se han cumplido. Los datos se centran en los trabajos donde es necesario el uso de maquinaria, como el decapado de aceras; el fregado y barrido mecánico; o el limpiacontenedores bilateral. Aparte, se explica que el personal de los servicios no realizados «se han destinado a reforzar otros», como la recogida de voluminosos.

Desde FCC, aclaran que sólo representa una parte de los servicios que prestan. Por ejemplo, no hay cifras de la recogida de residuos o el barrido manual. Según cálculos de la empresa, el descuento mensual por servicios no realizados supone «un 1% del precio total del contrato». Desde noviembre, el Ayuntamiento habría dejado de pagar en torno a unos 15.000 euros al mes a FCC por incumplimientos.

El pasado mes de enero, se registraron 265 turnos no efectuados. La adjudicataria del contrato de la basura señala que en muchos casos se debe a averías en la maquinaria. Apuntan que, de las tres motobombas que tienen para hacer la limpieza manual, sólo una trabaja con normalidad desde hace 2 meses; o que la decapadora «prácticamente está siempre de baja».

Desde el comité de empresa aseguran que «de la flota de 140 vehículos, hay 22 de baja definitiva». Indican, sin embargo, que FCC ha alquilado 24 para suplirlos. Sin embargo, apuntan que «diariamente hay unos cuarenta vehículos que no funcionan». En cambio, desde la empresa aseguran que, entre vehículos y maquinaria, disponen de 160 dispositivos. De estos, unos 20 tienen averías de larga duración, y entre 15 y 20 vuelven cada día al taller y se recuperan al día siguiente.

La compañía remarca que su prioridad es «mantener la ciudad lo más limpia posible dentro de las condiciones actuales, pero con maquinaria tan vieja es complicado». Hay que recordar que, según el último peritaje de la flota del servicio de limpieza, un 60% de los vehículos han agotado ya su vida útil.

Esta problemática se pondrá sobre la mesa en el pleno de este viernes, donde el grupo municipal de ERC presentará una moción para reclamar que se destinen los 2,5 MEUR del presupuesto de amortizaciones del nuevo contrato de limpieza —que no se está ejecutando— a la renovación de los vehículos y la maquinaria de limpieza para garantizar su buen funcionamiento.