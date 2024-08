El 60% de los vehículos del equipo de Limpieza de Tarragona han agotado su vida útil

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

El 60% de la flota de vehículos del servicio de Limpieza de Tarragona ha agotado ya a su vida útil. Concretamente, 81 máquinas de las 141 que dispone la empresa encargada, FCC, según datos del último peritaje hecho a la flota, hace tres años, justo antes de sacar a licitación el nuevo contrato de la basura.

«La situación es muy mala. Los propios trabajadores nos estamos organizando y cada día enviamos vehículos a planta porque no funcionan los aires acondicionados. Y no salen hasta que no están arreglados», explica Luis Blanco, presidente del comité de empresa del servicio de Limpieza en la ciudad.

Esta situación se produce sobre todo con los llamados ‘vehículos burbuja’, aquellos que tienen una cristalera cerrada, como las barredoras. «Hemos forzado a la empresa a dar diez minutos extra para que los trabajadores puedan parar. En algunas horas, se puede llegar a los 38 o 40 grados en los vehículos», dice Blanco.

Imagen del estado de uno de los equipos de limpieza.Cedida

Desde FCC, explican que el peritaje ya apuntaba que hace falta una renovación de la flota, que es «lógica» después de diez años de servicio. Además, fuentes de la compañía recuerdan que trabajan en régimen de continuidad desde mayo del año pasado. «No es agradable ni para la ciudadanía ni para la empresa. No podemos trabajar con la calidad que desearíamos», expresan.

Por su parte, desde el Ayuntamiento se explica que se han agilizado todas las averías y arreglos de los aires acondicionados. «En los próximos días el consistorio instalará aires en dos vehículos que no tienen», indican. Además, fuentes de la plaza de la Font recuerdan que se está fiscalizando el «correcto funcionamiento del servicio», abriendo expediente de incumplimiento «cuando ha sido necesario».

Con respecto al peritaje, desde el consistorio explican que son «orientativas» porque «cada día se averían y se reparan vehículos». «Que hayan acabado la vida útil no quiere decir en ningún caso que no sirvan en el momento actual, sino que no se utilizarán para el futuro contrato», sentencian.

La consejera de Limpieza, Sonia Orts, anunció hace pocos días el alquiler de una decena de vehículos que «ya están en marcha desde hace meses para poder prestar el servicio», así como «la previsión de nuevos alquileres previstos para finales de agosto», una reclamación del grupo de En Comú Podem. Sin embargo, los trabajadores explican que «todavía no las hemos visto, no han llegado».

«Ahora bien, si llegan, nos ayudarán mucho. Sobre todo necesitamos vehículos plataforma, para poder recoger muebles», explica Blanco. Precisamente, una de las quejas vecinales más recurrentes en las redes sociales la generan las islas de contenedores llenas de trastos. Desde la sección sindical de USOC se está ultimando un comunicado que se enviará pronto a todos los grupos municipales expresando su opinión sobre la situación.

Estado de uno de los vehículos.Cedida

Predisposición de FCC

FCC se muestra predispuesta a hacer la gestión de alquiler de vehículos si el Ayuntamiento así lo requiere. «Lo haremos», dicen fuentes de la compañía. Todo, sin embargo, serán soluciones provisionales. «Hasta que no haya un contrato nuevo, la ciudad no estará la nieta que tiene que estar», concluye Blanco.