Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Dos turismos han chocado frontalmente esta mañana del miércoles en un accidente de tráfico en la N240 en l'Espluga de Francolí. Según el Servei Català de Trànsit, el choque ha tenido lugar a las 11.37 horas en el punto kilométrico 44,1. La vía se encuentra cortada a la circulación en sentido Tarragona y se hacen desvíos hacia la AP-7.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de Bombers de la Generalitat, las cuales están intentando extraer a dos personas que han quedado atrapadas en el interior de sus vehículos. Según las primeras informaciones, una de ellas estaría inconsciente a causa del impacto de alta intensidad entre los dos vehículos.

A raíz del choque, una persona ha resultado herida grave y ha sido trasladada con helicóptero medicalizado hasta el hospital de Bellvitge y dos más han resultado heridas menos graves y han sido trasladadas con ambulancia hasta el hospital Joan XXIII.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y los Mossos d'Esquadra también se han movilizado hasta el lugar del accidente. El SEM ha enviado cuatro ambulancias y el helicóptero.