Un informe técnico del Ayuntamiento considera que la Intermodal tiene que ser la del Camp de Tarragona

Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

Un informe técnico del Ayuntamiento de Tarragona considera que la nueva Intermodal se tiene que ubicar en la estación del AVE del Camp de Tarragona, y no en Vila-seca, tal como prevé el proyecto del Ministerio de Transportes. En el documento, redactado por los técnicos ingenieros de caminos, argumentan que la estación intermodal «no representa ninguna ventaja ni en tiempo ni en distancia en la ciudad de Tarragona con respecto a la estación del Camp» y añaden que «no soluciona el error histórico de construir la estación del AVE fuera de la ciudad».

El informe se presentó en la comisión informativa de Territorio del Ayuntamiento. En el documento se pone en duda la localización de la estación porque no se han realizado estudios de movilidad, de evaluación de movilidad generada, no se ha estudiado ninguna alternativa de ubicación más allá de la Estación Central en el sur del aeropuerto y no se ha hecho un estudio de demanda de viajeros de las estaciones de trenes afectadas y tampoco en la misma Intermodal.

Por otra parte, tilda de «incongruente» ubicar una nueva estación que permita la conexión con el Corredor Mediterrani fuera del término municipal que genera mayor número de demanda de viajes en el corredor, como es Tarragona con 6,3 millones de viajeros, por encima de Torredembarra, Reus, Cambrils, Salou y Vila-seca.

El informe presentado este miércoles se acompaña con tres planos ferroviarios en los que se aprecia cómo la llegada de la Intermodal a Vila-seca no modificaría el dibujo de acceso a la alta velocidad desde Tarragona, y comportaría en un futuro perder la R-16 (Tortosa - Barcelona). Además, tampoco se podrían conectar las líneas R-17 (Barcelona - Salou - PortAventura) y RT2 (L'Arboç - Tarragona - Salou-PortAventura). Por este motivo, se propone que la estación Intermodal sea la del Camp de Tarragona y que se construya una nueva estación de Tarragona en la Horta Gran.

Una parte de estas propuestas se recogen en las alegaciones del Ayuntamiento sobre el estudio informativo de la Intermodal, publicado el pasado mes de febrero. Según explica el consejero de Territorio, Nacho García, «nosotros hemos presentado alegaciones en tres sentidos: porque no se han hecho estudios sobre la movilidad generada y la demanda; para que se tenga en consideración Tarragona en cuanto a las líneas de cercanías; y, para acabar, para reclamar la estación de la Horta Gram, tal como se especifica en el avance del POUM».

«Mantenemos el acuerdo político»

«Una cosa son los informes técnicos, y otra los acuerdos políticos. Nosotros los mantenemos», dice García en referencia al pacto territorial para impulsar las infraestructuras en el Camp de Tarragona, firmada en el año 2018 por los alcaldes del momento. Por lo tanto, descarta la posibilidad de hacer marcha atrás el proyecto de la Intermodal en Vila-seca, pero remarca que «tenemos que construir la Horta Gran y conectarla con el Camp de Tarragona».

De hecho, la posibilidad de ofrecer a la ciudadanía tarraconense una conexión con el AVE, además de reducir el tiempo de conexión con Barcelona, las reclamaciones principales de los técnicos municipales. Las alegaciones sobre el estudio de la Intermodal se resolverán en las próximas semanas, y habrá que ver cómo afectarán en un futuro en el pacto ferroviario entre Reus, Tarragona, Salou, Vila-seca y Cambrils.

La propuesta de los técnicos municipales.Diari Més