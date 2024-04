Un informe tècnic de l'Ajuntament considera que la Intermodal ha de ser la del Camp de Tarragona

detail.info.publicated Carlos Domènech Goñi Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un informe tècnic de l’Ajuntament de Tarragona considera que la nova Intermodal s’ha d’ubicar a l’estació de l’AVE del Camp de Tarragona, i no a Vila-seca, tal com preveu el projecte del Ministeri de Transports. En el document, redactat pels tècnics enginyers de camins, argumenten que l’estació intermodal «no representa cap avantatge ni en temps ni en distància a la ciutat de Tarragona respecte a l’estació del Camp» i afegeixen que «no soluciona l’error històric de construir l’estació de l’AVE fora de la ciutat».

L’informe es va presentar en la comissió informativa de Territori de l’Ajuntament. En el document es posa en dubte la localització de l’estació perquè no s’han realitzat estudis de mobilitat, d’avaluació de mobilitat generada, no s’ha estudiat cap alternativa d’ubicació més enllà de l’Estació Central al sud de l’aeroport i no s’ha fet un estudi de demanda de viatgers de les estacions de trens afectades i tampoc a la mateixa Intermodal.

Per altra banda, titlla d’«incongruent» ubicar una nova estació que permeti la connexió amb el corredor Mediterrani fora del terme municipal que genera major número de demanda de viatges al corredor, com és Tarragona amb 6,3 milions de viatgers, per sobre de Torredembarra, Reus, Cambrils, Salou i Vila-seca.

L’informe presentat aquest dimecres s’acompanya amb tres plànols ferroviaris en els quals s’aprecia com l’arribada de la Intermodal a Vila-seca no modificaria el dibuix d’accés a l’alta velocitat des de Tarragona, i comportaria en un futur perdre l’R-16 (Tortosa - Barcelona). A més, tampoc es podrien connectar les línies R-17 (Barcelona - Salou - PortAventura) i RT2 (L’Arboç - Tarragona - Salou-PortAventura). Per aquest motiu, es proposa que l’estació Intermodal sigui la del Camp de Tarragona i que es construeixi una nova estació de Tarragona a l’Horta Gran.

Una part d’aquestes propostes es recullen en les al·legacions de l’Ajuntament sobre l’estudi informatiu de la Intermodal, publicat el passat mes de febrer. Segons explica el conseller de Territori, Nacho García, «nosaltres hem presentat al·legacions en tres sentits: perquè no s’han fet estudis sobre la mobilitat generada i la demanda; perquè es tingui en consideració Tarragona quant a les línies de rodalies; i, per acabar, per reclamar l’estació de l’Horta Gran, tal com s’especifica en l’avenç del POUM».

«Mantenim l’acord polític»

«Una cosa són els informes tècnics, i l’altra els acords polítics. Nosaltres els mantenim», diu García en referència al pacte territorial per impulsar les infraestructures al Camp de Tarragona, signat l’any 2018 pels alcaldes del moment. Per tant, descarta la possibilitat de fer marxa enrere el projecte de la Intermodal a Vila-seca, però remarca que «hem de construir l’Horta Gran i connectar-la amb el Camp de Tarragona».

De fet, la possibilitat d’oferir a la ciutadania tarragonina una connexió amb l’AVE, a més de reduir el temps de connexió amb Barcelona, les reclamacions principals dels tècnics municipals. Les al·legacions sobre l’estudi de la Intermodal es resoldran en les pròximes setmanes, i caldrà veure com afectaran en un futur al pacte ferroviari entre Reus, Tarragona, Salou, Vila-seca i Cambrils.

La proposta dels tècnics municipals.Diari Més