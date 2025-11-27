Masticar chicle en exceso puede ser perjudicial: estas son las consecuencias que debes conocer

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El consumo de chicle cayó con fuerza durante la pandemia —un 26% menos en 2020— debido al uso de mascarillas y a la disminución de la vida social. Sin embargo, la tendencia se revirtió en 2023 y las ventas comenzaron a crecer exponencialmente.

Aunque los dulces no suelen ser aliados de la salud dental, los dentistas sí recomiendan chicles sin azúcar, especialmente aquellos que contienen flúor. Según la American Dental Association (ADA), masticarlos después de las comidas aumenta la saliva, ayuda a arrastrar restos, neutraliza ácidos y aporta sustancias que protegen frente a enfermedades bucales.

Pese a ello, la ADA insiste en que el chicle no sustituye al cepillado ni al uso de hilo dental. Los expertos recuerdan que la higiene básica debe mantenerse: dos cepillados al día y limpieza interdental para eliminar la placa acumulada.

El consumo excesivo de chicle azucarado puede provocar molestias en la mandíbula, especialmente si se mastica durante más de 20 minutos. También puede agravar problemas digestivos como gases, acidez o irritación gástrica, ya que el estómago produce ácido esperando comida que nunca llega. Además, edulcorantes como el sorbitol pueden causar diarrea, malestar abdominal y, en grandes cantidades, efecto laxante.

¿Qué pasa si te tragas un chicle?

Los chicles contienen goma y otros componentes que el cuerpo no puede digerir, pero no se quedan pegados en el estómago. Según la Clínica Mayo, un chicle tragado pasa por el aparato digestivo y se expulsa con normalidad. No obstante, la Fundación Nemours advierte que tragar muchos chicles en poco tiempo puede producir bloqueos digestivos, por lo que los menores de 5 años no deberían consumirlos.

En resumen, el chicle puede ser un aliado ocasional para la salud dental si es sin azúcar, pero un consumo excesivo —especialmente de variedades azucaradas— puede causar dolores mandibulares, problemas digestivos y otros efectos indeseados. La moderación sigue siendo la clave.