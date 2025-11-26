Cerca de Tarragona: el segundo mercado navideño más grande de Cataluña se celebra este fin de semana

El evento espera superar los 100.000 visitantes a lo largo de los dos días.Ayuntamiento de Canyelles

La tradicional feria navideña de Canyelles, a menos de 40 minutos de la ciudad de Tarragona, vuelve este fin de semana en un formato más amplio que nunca, con 350 stands y una programación que combina artesanía, gastronomía y actividades familiares.

El evento, considerado el segundo mercado de Navidad más grande de Cataluña, espera superar los 100.000 visitantes a lo largo de los dos días. Entre las novedades más destacadas figura la muestra de cuentos mágicos que se instalará en el castillo del municipio, así como la ampliación de paradas de madera, que refuerzan el carácter tradicional del mercado.

La feria incluye también talleres familiares, exposiciones, un árbol de los deseos, un “tió” gigante, el parque de Papá Noel y una escudella popular con miles de raciones previstas. La creciente afluencia ha llevado a reforzar también la movilidad y los accesos durante el fin de semana.

Se habilitarán autobuses gratuitos desde distintos puntos de la comarca y del Penedès, con el objetivo de facilitar la llegada de visitantes y evitar colapsos en los accesos al pueblo. Quienes viajen desde la ciudad de Tarragona pueden llegar en coche por la C-32, con peaje, o bien por la AP-7, la N-340 y la C-15.

También es posible realizar parte del trayecto en tren hasta las estaciones de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès o Sitges, donde paran trenes regionales y de Rodalies. Desde cualquiera de estos municipios habrá autobuses directos hasta la feria.