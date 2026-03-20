El Ayuntamiento estrenará un podcast para hablar sobre la «montaña rusa» de la emprendeduría

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La concejalía de Empresa, Formación y Ocupación del Ayuntamiento de Reus estrenará este lunes 23 de marzo el nuevo pòdcast denominado La montaña rusa, dedicado a dar a conocer los retos a los cuales se enfrenta un emprendedor desde los testimonios y la experiencia de los diferentes invitados. El primer episodio, que estará disponible a través de los canales de YouTube, Spotify e Ivoox, tratará sobre el reto de la emprendeduría desde una mirada femenina, ya que fue grabado durante el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Magda Simó, propietaria de Bewai Moda y una de las participantes durante el primer episodio del pòdcast afirma que una actividad como esta sirve para tratar temas importantes de una manera «cómodo»: «Estaba como estar en el sofá de casa charlando con una amiga, lo hace muy diferente que si estuviéramos a un programa de la televisión».

«Es una manera de explicar qué significa ser un emprendedor desde un tono ligero, pero con contenido», afirma el concejal de Empresa, Formación y Ocupación del Ayuntamiento de Reus, Òscar Subirats. La idea surgió precisamente cuando un emprendedor se ofreció a la concejalía para poder grabar podcast de esta temática, una idea con la cual no tardaron a decir que sí.

El objetivo detrás de esta iniciativa es, por un lado, ofrecer un contenido didáctico y disponible para los emprendedores y, al mismo tiempo, dar a conocer todo lo que ofrece la concejalía con respecto al Servicio de Emprendeduría. Este nuevo recurso sirve para complementar los servicios de asesoramiento y acompañamiento que se ofrecen desde hace tiempo desde la concejalía y que, actualmente, estarían casi llegando al límite de su capacidad. «Obviamente, no hay nada mejor como poder hacer a un servicio de acompañamiento directo y presencial, el cual ya tiene una media de hasta dos encuentros por emprendedor, pero el podcast es un recurso que permite traspasar cualquier barrera», defensa.

Se tratarán diferentes temas como la economía 'silver' o Reus Espais Vius

El formato del podcast contará con un conductor del programa acompañado, en principio, de tres invitados que aportarán su experiencia personal con una duración aproximada de entre 45 y 50 minutos. A la vez, se aprovecharán los capítulos para introducir algunos de los servicios que se ofrecen por parte de la ciudadanía e, incluso, habrá capítulos que se dedicarán a estos. La intención es ofrecer un total de seis podcasts este año que tratarán temáticas como Reus Espais Vius, la economía silver, los servicios de orientación de Mas Carandell o economía social y solidaria. «La grabación del primer podcast fue muy bien, fue muy interesante y esperamos que sea lo mismo con los siguientes», cierra Subairados.