La lingüista forense Sheila Queralt presentará su libro 'El poder de les paraules' en el Círcol

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Siempre se ha dicho la frase: «Una imagen vale más que mil palabras», y no negaremos que es totalmente cierta. ¿Ahora bien, eso significa que las palabras son elementos sin sentido ni valor? ¿Carecen de cualquier poder real? Para la lingüista forense Sheila Queralt no es precisamente así: «A través de las palabras hacemos actos, podemos convencer a alguien o, en el mal sentido, manipular a una persona». Por este motivo, Queralt argumenta que es necesario aprender estrategias comunicativas que son aplicables a lo largo de la vida en múltiples ámbitos y situaciones diferentes. «Por ejemplo, cuando estamos en casa y hablamos con la pareja o con los hijos, ¡es aquello de mejor hacer el amor y no la guerra! A través de las palabras podemos evitar conflictos en casa, ya que como expresamos una cosa puede hacer que la otra persona lo entienda como un ataque o no».

Por este motivo, la lingüista considera importante trabajar aspectos de la comunicación que, aunque pasen desapercibido y actuemos de manera inconsciente, afectan nuestro día a día. «Es importante ser conscientes del valor de las palabras. Muchas veces hablamos sin pensar de que al otro lado hay otra persona con su mochila y que interpreta las cosas a su manera», afirma. Además, con la revolución tecnológica de las últimas décadas en el ámbito de la comunicación y las redes sociales el papel de la palabra ha ganado muchas aristas: «Escribiendo un WhatsApp se pierde mucha información respeto a si habláramos cara a cara y hoy día tenemos amistades o parejas que tienen una pequeña discusión en persona y después se lo dicen todo por el teléfono. Tendría que ser al revés».

A la vez, para llevar a cabo una correcta comunicación y uso de las palabras también remarca que es necesario trabajar la empatía. «Es una gran asignatura pendiente la empatía, cada vez somos más unipersonales y nos olvidamos de las personas que nos rodean. Muchos conflictos se podrían solucionar si fuéramos más empáticos». Por lo tanto, Queralt cree que sería necesario que la enseñanza obligatoria recuperara asignaturas destinadas a la comunicación: «Con el tiempo se han perdido asignaturas de oratoria y sería necesario llevar a las aulas aquellas habilidades que sirven para desarrollarse como persona. Y no son habilidades innatas, se tienen que trabajar».

Queralt considera necesario trabajar la oratoria y la empatía desde pequeños

Un aprendizaje que también implica tratar a los niños como personas: «No es recomendable infantilizar a los niños cuando les hablamos. Si con 6 o 7 años les hablamos como si no nos pudieran entender no enriquezcamos su vocabulario. Y aunque no tengamos mala intención, lo mejor es intentar hablar de tú a tú con cualquier otra persona». Un error que, por desgracia, asegura que también cometemos a la hora de tratar con las personas mayores.

Con el fin de descubrir mucho más sobre el mundo de la comunicación, aprender más sobre el valor de las palabras o cuál es la función de una lingüista forense, Queralt es la autora del libro El poder de les paraules, que recoge algunos de sus consejos y apreciaciones. Una buena oportunidad para saber más será durante la presentación del libro que llevará a cabo en El Círcol el lunes 30 de marzo a las 20 horas. Para asistir hay que confirmar asistencia a actes@elcircoldereus.cat.