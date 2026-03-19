El Ayuntamiento de Reus rinde cuentas con el Consell d'Infants en materia sexoafectiva

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus celebró ayer un encuentro con el Consell d'Infants con el fin de rendir cuentas e informar sobre la ejecución de las propuestas presentadas por este el pasado mes de junio de 2025. En aquella ocasión, las demandas por parte de los niños de diferentes centros de la ciudad se enfocaban a acciones en materia sexoafectiva. Por lo tanto, las autoridades locales se reunieron con una vigésima de alumnas de 6.º primaria representantes de sus respectivos centros en el Centro Cívico Gregal por la tarde para informar sobre algunas de las medidas llevadas a cabo como las maletas pedagógicas u otros materiales.

«Hoy es un día muy importante, porque a raíz de lo que consensuaron estos alumnos desde sus escuelas y nos trasladaron, ahora nos toca hacer el retorno, que es mucho paso importante, porque les tenemos que demostrar que se los escucha y valora», opinó la concejala de Educación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Reus, Pilar López. Entre estas actuaciones está la compra de las maletas pedagógicas «La Ciranda», un recurso didáctico que contiene libros, materiales y actividades con el fin de trabajar la sexualidad en el aula. Estas se pondrán a disposición de los institutos en régimen de préstamo.

Se pone a disposición de las escuelas materiales didácticos sobre sexualidad

Otras acciones que también se han implementado han sido el reparto de un ejemplar en cada escuela del libro Superquadern d'educació sexual: Perquè créixer mola, que permitirá a los alumnos de 6.º trabajar aspectos relacionados con la pubertad y sexualidad. Además, también se ofrecerá apoyo y formación al profesorado y se espera que se celebre en un futuro el Sex Education Film Festival, un festival nacido en Terrassa con la voluntad de difundir y divulgar a toda la sociedad en torno a la sexualidad humana.

Por su parte, el concejal de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Reus, Enrique Martín, valoró muy positivamente que se escogiera una temática como esta: «Es una demostración de la madurez del Consell d'Infants. Demuestra que estamos ante una generación valiente y dispuesta a hablar sin tabúes». Además, aprovechó para recordar la existencia del servicio NEXES, ubicado en el Centro Cívico Gregal cada miércoles a partir de las 16.30 horas, que ofrece un espacio de asesoramiento para jóvenes hasta 25 años para resolver dudas sobre sexualidad o identidad de género.