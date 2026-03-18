El Horno Huguet se suma al Any Gaudí con la colección de figuras de chocolate

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Forn de Pa y Pastisseria Huguet ha elaborado infinidad de figuras de chocolate vinculadas con Reus: elementos del Séquito Festivo, la túnica y el armado blanco de la Cofradía de los Sants Just i Pastor... Ahora, ha preparado una nueva propuesta para celebrar el Año Gaudí. Se trata de una pieza de chocolate inspirado en una humareda de la Casa Milán, La Pedrera, diseñada por el escultor Manel Llaurador y que va sobre una base con una baldosa hexagonal de Gaudí y la firma del arquitecto reusense.

La figura se dio a conocer durante la presentación de dos libros del arquitecto Jorge Ibáñez Puche, Antoni Gaudí. Proyectos perdidos y El legado olvidado de Gaudí, en el Centro de Lectura. Preparada para la ocasión, el maestro pastelero Ramon de la Fuente afirma que se incorporará al catálogo de la Pastelería Huguet y que estará en venta. «Es una figura hecha para que la gente la pueda tener ahora por Pascua», señala.

El Horno Huguet elabora, desde el 2009, figuras de chocolate del Séquito Festivo para las monas de Pascua. La iniciativa ha generado una enorme repercusión cada año, y la presentación de las nuevas propuestas ocurren una fiesta popular en la calle del Alcalde Joan Bertran. En el 2025, se sumó al repertorio el Ball de Cavallets, siendo el primer baile. Mañana, se incorporará la Giganta Mora de chocolate.