Reus se adelanta y establecerá un servicio preventivo de control de la avispa asiática

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La avispa asiática o avispa velutina es una especie exótica invasora en expansión. Desde su introducción a Cataluña por las comarcas gerundenses a la década del 2010, se ha extendido con rapidez y ha llegado a las comarcas del sur. Ya se han tenido que neutralizar nidos en municipios como Reus o Tarragona, donde, de hecho, recientemente se ha retirado uno, en la calle de Johann Sebastian Bach. A consecuencia de su presencia, el ayuntamiento de la capital del Baix Camp se adelanta y establecerá un servicio de control del himenóptero.

Procedente en origen del sureste asiático, la avispa velutina es considerada especie exótica invasora. Es un predador muy agresivo de las abejas y las avispas, así que suponen un impacto nocivo para la biodiversidad nativa y la polinización, factor que puede derivar en una pérdida de la producción de la flora y los frutos. Teniendo en cuenta que su dieta la conforman, mayoritariamente, larvas de abeja y líquidos dulces, como el néctar y la miel, causa importantes perjuicios económicos a la apicultura. Además, aunque no es especialmente virulenta con las personas —la presencia de nido eleva la peligrosidad—, sus picaduras son dolorosas. Incluso, hay personas que son alérgicas.

En este contexto, y ante el incremento de incidencias comunicadas por la ciudadanía en el entorno urbano, el consistorio considera necesario su control. «Con el fin de reducir los problemas que genera en los diferentes ámbitos, como la conservación del medio ambiente urbano, la biodiversidad, la apicultura y en la seguridad y salud de las personas; atendiendo, pues, a todas estas circunstancias, y dando respuesta a la ciudadanía, se solicita la contratación de una empresa de control de plagas para llevar a cabo el control de la avispa velutina a nuestro municipio», certifica el informe municipal.

Es una especie exótica invasora muy agresiva con las abejas

El control consistirá en la ejecución de un programa preventivo de trampeig —con trampas homologadas y elementos atrayentes— con la finalidad de minimizar la presencia de la avispa velutina en el término municipal y la inactivación, por medio de las técnicas de la polvorización o de los viales congelados, de los nidos activos localizados de los cuales se tenga conocimiento. En los casos que se considere necesarios, se procederá, también, a su retirada. Además, la empresa encargada organizará una jornada para la sensibilización sobre la incidencia de la especie.

Su erradicación completa es «imposible», tal como explicaba el experto Rubén Alcázar en una entrevista con Diari Més, pero sí que existen medidas para reducir significativamente su presencia.