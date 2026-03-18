Reus activa un plan para controlar la avispa asiática: trampas para capturar ejemplares adultos

Reus se prepara para enfrentarse a una amenaza creciente: la avispa asiática, también conocida como avispa velutina. Ante el aumento de incidencias reportadas por vecinos y la aparición de nidos en la ciudad, el Ayuntamiento pondrá en marcha un servicio de control preventivo con el objetivo de reducir la presencia de esta especie invasora.

Originaria del sudeste asiático, la avispa velutina es una predadora agresiva que afecta principalmente a las abejas, poniendo en riesgo la polinización y la biodiversidad local. Su presencia también puede generar molestias a los ciudadanos, ya que las picaduras, aunque poco frecuentes, son dolorosas y pueden ser peligrosas para personas alérgicas.

El plan municipal consistirá en la instalación de trampas homologadas con elementos atrayentes para capturar ejemplares adultos y minimizar su actividad en el entorno urbano. Además, se identificarán los nidos activos para neutralizarlos mediante técnicas de pulverización o congelación de viales, procediendo a su retirada si fuera necesario.

El control no busca erradicar por completo la especie, algo considerado imposible por expertos, sino mantenerla a niveles tolerables y proteger la apicultura local. Rubén Alcázar, experto entrevistado por el Diari Més, señala que las medidas preventivas pueden reducir significativamente los impactos ambientales y económicos de la avispa.

Como parte del programa, la empresa encargada del control organizará jornadas de sensibilización para informar a la ciudadanía sobre la identificación de la especie y la forma de actuar ante su presencia. Esta iniciativa busca implicar a la población en la protección de la biodiversidad y la seguridad urbana.