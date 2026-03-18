Semana clave para casi 200 trabajadores de Tarragona: su futuro depende de International Paper

El exterior de la planta de International Paper de Valls con un muñeco y un cartel que denuncia el cierre.ACN

La incertidumbre se mantiene entre los trabajadores de International Paper en Tarragona. La compañía ha decidido aplazar una semana el proceso de negociación sobre el futuro de sus plantas de Valls y Montblanc después de recibir el interés de una empresa que estudia presentar una oferta de compra.

Según ha explicado la multinacional, este posible inversor ha solicitado más margen para concretar su propuesta, que deberá ser vinculante y presentarse como muy tarde este jueves. La prórroga, sin embargo, queda condicionada a que ese compromiso llegue en plazo, en un contexto en el que otro grupo que había pedido información ha acabado descartando la operación.

El calendario inicial situaba el inicio del cierre de las fábricas a partir del 19 de marzo, con un proceso progresivo que se alargaría hasta finales de año. De confirmarse ese escenario, un total de 174 trabajadores se verían afectados por despidos, lo que mantiene la preocupación entre la plantilla a la espera de una decisión definitiva en los próximos días.