Premian un TFG de un estudiantde la URV que analiza la Ganxeta

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Un estudio realizado por un Trabajo Final de Grado (TFG) sobre el servicio público de bicicleta compartida la Ganxeta de Reus fue premiado durante la Fiesta de la Geografía. Este acto es organizado por el Colegio de Geógrafos de Cataluña y la Asociación de Geógrafos Profesionales de Cataluña, que consideraron que el trabajo de Oriol Boronat, estudiante de la Universidad Rovira i Virgili, era merecedor de recibir el premio Jordi Amorós. Boronat estudió el grado en Geografía, Análisis Territorial y Sostenibilidad de la URV y actualmente carrera el máster en Planificación, Gobernanza y Liderazgo Territorial, dónde ha demostrado un interés importante hacia el ámbito de la movilidad: «En tercero y cuarto de carrera hice asignaturas relacionadas con transporte y me interesó y tuve la oportunidad de hacer prácticas a Reus Mobilitat i Serveis, que me facilitó el acceso a los datos de la Ganxeta».

A partir de allí, Boronat tuvo claro que su TFG tenía que ir sobre los medios de transporte y se centró en depurar y analizar los datos del servicio. «Analicé los datos desde febrero de 2024 hasta el 31 de enero de 2025, el primer año. Depuré los datos para poder extraer indicadores que se puedan aprovechar como el número de viajes, de usuarios o el uso de las estaciones». Ahora bien, puntualiza que su objetivo final no era extraer unas conclusiones sobre el servicio: «Lo que quería era poder dar una base de datos que después los técnicos del Ayuntamiento pudieran aprovechar para tomar las decisiones, como por ejemplo haber detectado disfuncionalidades dentro del servicio porque en una zona no llega y habría una demanda». A pesar del decrecimiento de usuarios después de los primeros meses en que el servicio fue gratuito, Boronat asegura que la cifra se estabilizó de manera que demostraba que era una buena apuesta. «Sí que al principio todos los viajes se concentraban mucho con el centro, imagino que con datos posteriores se habrá ido extendiendo gracias a las nuevas estaciones», añade.

El estudio analiza los datos del primer año de funcionamiento del servicio

Ahora bien, sobre si este servicio podría tener futuro en otras ciudades, pone algunos condicionantes: «Tendrían que ser ciudades con características parecidas a Reus. Por ejemplo, en Tarragona no funcionaría por culpa de todos los desniveles que hay y Reus está mucho mejor conectada para ir con bicicleta. Además, el municipio tiene que ser lo bastante grande para que valga la pena hacer la inversión». Así y todo, opina que en aquellos lugares que se pueda implementar un servicio similar es positivo. «Cada vez vianalitzen más calles y si la ciudad está bien conectada aquellos desplazamientos que hacemos en coche los podríamos hacer a pie o en bicicleta. Y con los trabajos de hoy día ya estamos sentados bastantes horas», cierra.