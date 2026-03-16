Imagen de un concierto de la FiM en el Castillo de Vila-seca de una edición pasada.FiM

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Vila-seca acogerá la 22.ª edición FiM Vila-seca – Fira de Música Emergent i Familiar del 7 al 10 de mayo de 2026. El espacio de encuentro ofrecerá 61 actuaciones de 45 proyectos musicales, con 29 conciertos de escena emergente y 32 espectáculos de música familiar y para todos los públicos, que reunirán a más de 150 artistas en ocho espacios singulares de Vila-seca. Este año, más del 90% de la programación serán estrenos o novedades.

La feria bajo el lema «Tot per descobrir», organizada por el Ayuntamiento de Vila-seca con el apoyo de la Diputació de Tarragona y el Instituto Catalán de las Empresas Culturales de la Generalitat de Catalunya, consolida su papel como plataforma de descubrimiento artístico y espacio estratégico para el sector musical.

Cartel de la FiM 2026.FiM

Durante cuatro días, la música ocupará diferentes espacios emblemáticos del municipio, como el Castillo de Vila-seca, el Celler de Vila-seca, el Parque de la Formiga, el Auditorio Josep Carreras, el Auditorio Alcalde Josep Malapeira, la Plaza de Voltes y el Magatzem Cal Perera.

Los conciertos de la FiM son gratuitos y abiertos a todo el mundo, con reserva previa sólo para los espectáculos con aforo reducido o dirigidos a la primera infancia.

Una de las principales novedades de esta edición es la puesta en marcha del programa de apoyo a la creación musical de la FiM, que articula las iniciativas que la feria impulsa para fomentar el desarrollo de nuevos proyectos. El programa incluye coproducciones, mentorías, acciones de investigación e innovación y trabajo en red con otros agentes del sector, con el objetivo de acompañar artistas emergentes y creadores de música familiar en el desarrollo de nuevas propuestas.

El 65% de las propuestas, formadas por mujeres

La FiM 2026 refuerza su compromiso con la diversidad y la representación en los escenarios. El 65% de las propuestas están lideradas o formadas por mujeres y un 10% corresponden a artistas con identidades no normativas.

La feria mantiene también su arraigo en el territorio, con una veintena de proyectos de proximidad presentes tanto en la programación oficial como en la programación OFF, comisariada este año por el Conservatorio de Vila-seca y la Capsa de la Música de Reus.

En la edición anterior, la feria reunió a 7.500 asistentes y 650 profesionales, consolidándose como uno de los acontecimientos de referencia para la música emergente y familiar a Cataluña.

Programación

Para esta edición, más del 90% de los espectáculos serán estrenos o novedades, hecho que confirma la feria como un espacio privilegiado para descubrir proyectos antes de que inicien su recorrido por los escenarios del país.

La programación emergente presentará 29 conciertos con propuestas que reflejan las tendencias actuales de la música catalana: desde las músicas urbanas hasta el pop , el rock, la canción de autor o la experimentación sonora. Entre los artistas participantes encontramos nombres como Admire, Xenia Casado, Stargirl & Jailey, Markos, Naina, OKDW, Genni Knows, Muniats, La Publicitat, Sodio, Cloe Riembau, Silvio, Kris Tena, Koldo Munné, Arar, Sorguen, Paco Pecado, Kelly Isaiah, Ani in the Hall, Vito Blasu, Makuka o rewiredXsemble.

También hay que destacar las colaboraciones con dos iniciativas que promueven la música urbana en catalán, como el concurso de trap KLK o Catalunya freestyle, que promueve la improvisación rap en nuestra lengua, y que tendrán un espacio de muestra en la feria.

La programación también incluirá actuaciones nocturnas con artistas jóvenes en plena proyección como Ouineta y Sexenni – este último fruto de la colaboración con el festival Superfolk, una propuesta arraigada en el Camp de Tarragona –, así como con una singular selección de mujeres pincho-discos formada por Ryna, DJ Lupe y Soumeya (DJ Set).

La FiM se ha consolidado también como epicentro de la música familiar en Cataluña, con 32 actuaciones que combinan conciertos, animación musical y propuestas escénicas híbridas.

El cartel incluye nuevas producciones de compañías y artistas consolidados como Reggae per Xics o La Tresca y la Verdesca, incursiones en la escena familiar por parte de nombres de referencia como Lildami, Divinas, Núria Andorrà o la Big Band de Granollers, así como propuestas pensadas para la primera infancia como Lumiero, de La Menuda o Concertino, de Músiques Menudes.

Entre las propuestas de animación, se cuentan las novedades de El Pony Menut (la versión familiar del Pony Pisador), la nueva propuesta de música tradicional para niños Filomena, el joven grupo Sardines en llauna y la tarraconense La Cola Pirata (versión familiar de Pepet i Marieta). También habrá espectáculos que fusionan música con otros lenguajes escénicos, con creaciones de Sound de Secà, De_paper, La Portera o Cinc Cèntims Teatre, muchas de ellas vinculadas a procesos de creación impulsados por la misma feria.