Aumentan un 16% las llamadas atendidas en el 112 por incidentes en el Camp de Tarragona en los últimos 5 años

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Esta mañana se ha presentado el balance de actividad del teléfono de emergencias 112 en el 2025 en el Camp de Tarragona. El 112 gestionó el año pasado un total de 186.387 llamadas operativas por incidentes en las comarcas del Camp de Tarragona, un 3% más que las del 2024 (181.039). Las comunicaciones recibidas en 2025 suponen la cifra mayor en los últimos años: 160.704 llamadas en 2021; 174.442 en 2022; 177.670 en 2023; 181.039 en 2024; 186.387 en 2025. De esta manera, el 112 gestionó el año pasado un 16% más llamadas que en 2021.

En relación con las llamadas operativas atendidas por el 112 en Cataluña el año pasado (2.550.059), las que se originaron en el Camp de Tarragona suponen un volumen del 7% del total. Las llamadas operativas son aquellas que implican la movilización de recursos de los cuerpos de emergencias y seguridad, por lo tanto, son consideradas llamadas de emergencias.

Por comarcas, la mayoría de comunicaciones en el 112 se hicieron desde el Tarragonès (55%) y Baix Camp (33%). A continuación: Alt Camp (7%), Conca de Barberà (4%) y Priorat (1%).

El 18 de agosto fue el día del 2025 en que se gestionaron más llamadas (974) por emergencias en las comarcas del Camp de Tarragona, principalmente por el incendio de Fontscaldes, cerca de Valls. Otros días y episodios destacados fueron: el 23 de agosto con 890 llamadas operativas, buena parte de las cuales fueron ocasionadas por el incendio de Roda de Berà, y los días 23 y 24 de junio, en qué se gestionaron 776 y 929 llamadas operativas, respectivamente, de las cuales en total 592 se vincularon al episodio de la verbena de Sant Joan.

Según la tipología de las incidencias atendidas, la mayoría de llamadas recibidas al 112 desde el Camp de Tarragona en el 2025 estuvieron relacionadas con asistencia sanitaria (60.672; 33% del total), seguridad (59.420; 32%) y tráfico (30.488; 16%). También se gestionaron 10.419 comunicaciones relacionadas con incendios (6%) y 9.518 por problemas de civismo (5%).

En este sentido, la distribución de los avisos en los cuerpos operativos fue principalmente por Mossos d'Esquadra (97.398 llamadas), el Sistema d'Emergències Mèdiques (64.164) y Bombers (13.360). Las Policías Locales recibieron 12.692 avisos del 112, principalmente las de Reus (38%), Salou (15%), Cambrils (11%), Vila-seca (6%) y Valls (6%). Finalmente, la Guardia Urbana de Tarragona recibió 9.341 avisos; Protección Civil, 8.766; Agents Rurals, 7.711; y Salvament Marítim, 241.

La presentación ha ido a cargo de la delegada del Gobierno en el Camp de Tarragona, Lucía López, la directora general del CAT112, Irene Fornós, y el director de los servicios territoriales de Interior y Seguridad Pública, Carlos López. También han asistido también al alcalde de Montblanc, Marc Vinya, el segundo teniente de alcalde de Vila-seca, Josep Toquero, la concejala de Seguridad Ciudadana y Convivencia de Reus, Dolors del Mar Vázquez, además de mandos de Mossos d'Esquadra, Bomberos de la Generalitat, SEM, Protección Civil de la Generalitat, Agents Rurals y de las policías locales de Salou, Cambrils y de Vila-seca.

La delegada del Gobierno en Tarragona, Lucía López, ha puesto de relieve que «el 112 no hace distinciones: da servicio tanto en grandes ciudades como en zonas rurales, en territorios litorales, agrícolas, industriales o de montaña. Esta universalidad es una garantía de equidad territorial y un pilar del sistema de seguridad pública. Eso demuestra que el 112 no es sólo un número: es una red de protección colectiva que funciona gracias al compromiso de centenares de profesionales y a la implicación de la ciudadanía, que confía en este servicio cuando más lo necesita».

Un 7% más llamadas por incidencias en el Alt Camp



El Alt Camp originó el año pasado un total de 13.679 llamadas operativas en el 112, un 7% más que en el 2024 (12.797). La mayoría de las comunicaciones se hicieron por emergencias en Valls (6.455; 47%). Otros municipios: Alcover (1.315; 10%), el Pla de Santa Maria (1.001; 7%), Cabra del Camp (664; 5%) y Vila-rodona (618; 5%).

La mayoría de las llamadas en el teléfono de emergencias originados en la comarca fueron para pedir asistencia sanitaria (3.795; 28%), por temas de seguridad (3.787; 28%) y tráfico (3.093; 23%). Otras tipologías de los incidentes: incendios (1.187; 9%) y civismo (581; 4%).

Baix Camp : más de la mitad de las emergencias con origen en Reus

El 112 gestionó el año pasado 62.022 llamadas operativas desde el Baix Camp, un 2% más que en 2024 (60.843). Reus fue el origen de más de la mitad de los incidentes (33.747; 54%), seguimiento de Cambrils (10.232; 17%), Mont-roig del Camp (4.930; 8%), Vandellós y l'Hospitalet de l'Infant (3.515; 6%) y la Selva del Camp (1.393; 2%).

Los avisos gestionados por el teléfono de emergencias estuvieron relacionados, principalmente, con asistencia sanitaria (20.732; 33%), seguridad (19.890; 32%) y tráfico (10.145; 16%). Otras tipologías: incendios (3.125; 5%) y civismo (2.926; 5%).

Conca de Barberà , la comarca con el mayor incremento de llamadas

Las 6.419 llamadas operativas atendidas al 112 por emergencias en la Conca de Barberà suponen un incremento del 10% respecto el 2024 (5.858). Montblanc fue el origen del 41% de las comunicaciones, con 2.600; a continuación: l'Espluga de Francolí (940; 15%), Vimbodí i Poblet (558; 9%); Vilaverd (402; 6%) y Santa Coloma de Queralt (389; 6%).

La mayoría de las comunicaciones se repartieron entre incidencias de tráfico (1.975; 31%), asistencia sanitaria (1.769; 28%) y seguridad (1.312; 20%). Otros avisos: incendios (577; 9%), civismo (260; 4%).

Asistencia sanitaria, principal motivo de avisos en el Priorat

Las llamadas operativas el año pasado en el teléfono de emergencias desde el Priorat, 2.155 en total, se incrementaron un 2% respecto el 2024 (2.116).Els municipios que generaron más comunicaciones fueron Falset (477; 22%), Cornudella de Montsant (297; 14%), Marçà (220, 10%), Pradell de la Teixeta (175; 8%) y Ulldemolins (140; 7%).

Las llamadas gestionadas para pedir asistencia sanitaria (589) supusieron el 27% del total, por delante de las incidencias relacionadas con tráfico (546; 25%) y seguridad (384; 18%). Otras incidencias: incendios (244; 11%) y civismo (93; 4%).

El Tarragonès mantiene el volumen de llamadas

El 112 gestionó el año pasado 102.112 llamadas operativas desde el Tarragonès, un 3% más que en 2024 (99.425). Tarragona fue el origen del 54% del total de las comunicaciones en la comarca, con un total de 55.602. Otros municipios: Salou (16.748; 16%), Vila-seca (6.759; 7%), Torredembarra (4.805; 5%) y Roda de Berà (3.673; 4%).

Las llamadas para atender incidencias de seguridad (34.047; 33%) fueron las más numerosas, seguidas de las de asistencia sanitaria (33.787; 33%) y las relacionadas con tráfico (14.729; 14%). Otras incidencias destacadas fueron civismo (5.658; 6%) e incendios (5.286; 5%).