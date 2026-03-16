Reus Transport ampliará el «BUS x TU» en el 2027 con cuatro minibuses eléctricos

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Reus Transport está a punto de reforzar y expandir el servicio a la demanda «BUS x TU» con la incorporación de cuatro minibuses eléctricos en enero de 2027. Esta renovación permitirá modernizar el transporte urbano flexible, llegando a nuevas zonas del sur de la ciudad y mejorando la cobertura en el área norte. Actualmente, la empresa municipal trabaja en el diseño técnico del servicio en la zona sur, estableciendo recorridos, paradas y horarios adaptados a las necesidades de la ciudadanía.

En una primera fase, el nuevo servicio cubrirá los barrios Aigüesverds y Blancafort, así como la residencia especializada Marinada y el equipamiento deportivo Club Tenis Monterols. La idea inicial es que la parada de conexión en el centro de la ciudad con el resto de líneas de transporte urbano e interurbano se ubique delante de la Biblioteca Central Xavier Amorós, en la parada Reus Passeig.

La presidenta de Reus Transport, Marina Berasategui, destaca: «En marzo de 2023 estrenamos el servicio a demanda «BUS x TU» y ahora, justo tres años después y gracias al buen funcionamiento y la buena acogida por parte de la ciudadanía, ya hemos adquirido buses eléctricos que nos permitirán extender este sistema de transporte flexible en otras zonas de la ciudad. El despliegue se hará de manera progresiva: primero se priorizarán los vecinos y los centros educativos y asistenciales y, posteriormente, esperamos poder llegar hasta los polígonos y centros de trabajo. Además, a partir de 2027, todos los vehículos que prestarán el servicio «BUS x TU» serán eléctricos, tanto en la zona norte como en el sur.

Los primeros buses 100% eléctricos de la flota

Los nuevos minibuses serán vehículos eléctricos, de casi 7 metros de longitud, con capacidad para unos 30 pasajeros y una autonomía mínima garantizada de 170 kilómetros. Vehículos de piso completamente bajo, sin desniveles en el interior, y que incluirán el equipamiento de accesibilidad completo: rampa de acceso y dos espacios reservados para personas en silla de ruedas.

La compra de los 4 vehículos, los cargadores y su mantenimiento durante 10 años supondrá una inversión aproximada de 2.060.000 € (sin IVA). Los autobuses adjudicados son de la empresa Yutong Spain Holdco, el plazo de entrega de los vehículos es de siete meses desde la firma del contrato y entrarán en servicio en enero de 2027.

Un servicio excelente

Los usuarios del «BUS x TU» otorgan una calificación global de 9,7 al servicio. Con respecto a la aplicación con que funciona este sistema, la nota media obtenida por parte de los usuarios es de 8,9 y destacan, sobre todo, la profesionalidad y la puntualidad del bus. Además, el 94% de los usuarios consultados afirman que desde el estreno de este servicio a demanda, utilizan más el transporte público.

«BUS x TU» es un servicio a demanda flexible: los usuarios validan a través de la aplicación móvil; los recorridos, el tiempo de viaje y los horarios de recogida y llegada se van adaptando según la demanda.

Desde el estreno del «BUS x TU» el número de viajes supera los 71.600, con más de 1.200 usuarios únicos. Después de la avenida de Sant Jordi, las parada con más uso son El Pinar, Urbanización Sant Joan i Passeig Nord.

También es destacable que más del 95% de los viajes llegan en la ventana de tiempo programada y casi el 90% de los viajes son compartidos entre diferentes usuarios.

Tres modelos de transporte con el mismo objetivo

Aparte del servicio regular de líneas del transporte urbano, Reus Transport implantó hace años un modelo innovador de servicio a demanda que permite hacer extensiones puntuales de las líneas para llegar a zonas con menos vecinos y sólo cuando se pide el bus a través de un interfono situado en la parada o bien llamando por teléfono.

En el 2023, con el estreno del «BUS x TU», con recorridos adaptables según las reservas, Reus Transport da un salto adelante para seguir garantizando un servicio eficiente en las zonas con menos demanda, optimizando cada trayecto y reduciendo desplazamientos innecesarios. Los tres modelos se mantienen y generan un equilibrio en la oferta de transporte urbano, ofreciendo el modelo más adecuado a cada barrio de la ciudad.