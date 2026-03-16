El Parlament insta al Gobierno catalán a ampliar la aportación presupuestaria para el Trapezi

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Parlament de Catalunya insta al Gobierno de la Generalitat a impulsar un crecimiento presupuestario para la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi, para situarlo en torno al millón de euros y «contribuir al equilibrio territorial del mapa cultural de Cataluña». En los últimos dos ejercicios, el certamen ha contado con unos 500.000 euros. Debatida en la Comisión de Cultura, la resolución ha surgido de la propuesta presentada por el grupo de Junts, con las enmiendas de Socialistes i Units per Avançar y Esquerra Republicana.

En la resolución, la cámara remarca la necesidad de «superar el estigma histórico que ha situado el circo en un lugar menor e inferior dentro de las artes escénicas y reconocerlo en plena igualdad de condiciones con la música, el teatro y la danza». En este contexto, pide dotar el Trapezi de un presupuesto «equiparable» a la Fira Tàrrega de teatro, al Mercat de Música Viva de Vic y a la Fira Mediterrània de Manresa, que, en la actualidad, superan los 700.000 euros.

Para alcanzarlo, se plantea un «crecimiento presupuestario escalonado» para situar el acontecimiento circense «en la franja de entre 1.000.000 y 1.200.000 euros dentro de tres ejercicios», con una aportación por parte de la Generalitat de 360.000 euros para el 2026, 445.000 euros para el 2027 y 500.000 euros para el 2028, una dotación que permitiría «aumentar la excelencia artística del certamen, descongestionar algunas franjas horarias, incrementar la efectividad entre los programadores y mejorar el posicionamiento». Además, apunta que se tendría que dar apoyo a las negociaciones con el Gobierno del Estado «para que la aportación económica de este en la Feria Trapezi aumente y sea proporcional a otros grandes acontecimientos, en consonancia con el rango que le corresponde después de que el Ministerio de Cultura le otorgara en el 2012 el Premio Nacional de Circo».

La propuesta se plantea para «contribuir al equilibrio territorial»

El Parlamento subraya que el Trapezi es «la feria estratégica más emblemática e histórica del Camp de Tarragona» y considera que las plataformas de exhibición de la producción cultural de artes en vivo son «fundamentales para la dinamización de las diversas disciplinas artísticas, dado que favorecen la contratación e impulsan la creación de públicos». Por eso, remarca que se tendría que seguir impulsando su «dimensión internacional y profesional, difundiéndola todavía más por medio de las delegaciones internacionales de la Generalitat de Catalunya y las oficinas en el extranjero del Institut Català de les Empreses Culturals, para consolidarla como mercado estratégico del circo sobre todo en Europa y también en otros continentes, con el objetivo de optimizar al máximo los recursos disponibles y aumentar la efectividad de las ferias de espectáculos de artes en vivo».

El presupuesto de la Fira Trapezi fue de 570.000 euros para la edición del 2024 y de 590.000 euros en el 2025. El certamen se financia, aparte del presupuesto del Ayuntamiento de Reus, gracias a la colaboración de otras administraciones, como el Gobierno de la Generalitat de Catalunya —180.000 euros en el 2023— y la Diputación de Tarragona, y patrocinadores. Este año, la Fira del Circ de Catalunya celebrará su trigésima edición.

El diputado Jordi Bertran, de Junts, quién defendió la resolución en la Comisión de Cultura, señala que «si no dotamos el mundo del circo de los mismos recursos que tienen la música, el teatro o la danza, también estamos precarizando el futuro».