Estos son los primeros confirmados para los conciertos de Barraques de Reus

El Ayuntamiento de Reus y la Coordinadora de Barraques han presentado este jueves los conciertos de la Fiesta Mayor de Sant Pere y los cabezas de cartel de Barraques 2026. También se han presentado los diversos espectáculos familiares que incluye el programa de fiesta.

El miércoles 24 de junio tendrá lugar la obra Safari, de la Companyia La Baldufa, a las 18.30 h, en la plaza del Baluard. El jueves 25 habrá tres propuestas musicales: un concierto vermú, a las 13 h, en La Palma; un concierto familiar, a las 18.30 h, en la plaza de Anton Borrell, con Ebri Knight, que ofrecerá Bon vent!, un proyecto que nace con el objetivo de transmitir a las nuevas generaciones el espíritu del músico Xesco Boix, y un concierto y baile de gala, a las 19 h y a las 22.30 h, en la plaza de la Llibertat, con la Orquesta Metropol.

El viernes 26 de junio habrá otro concierto vermú con Metralla, a las 13 h, en La Palma. A las 18.30 h, en la plaza del Baluard, tendrá lugar el espectáculo familiar Pista, per favor!, de la compañía Pentinaelgat, y a las 22.30 h, en la plaza de Anton Borrell, estará el espectáculo La revista, también dirigido a familias. Por la noche, a partir de la 1 h, baile de grallas con Canya d'Or en el marco de La Nit de fer l'Índiu.

Al día siguiente, el sábado 27 de junio, estará el concierto vermú con Grooving'CAT, a las 13 h, en La Palma. A las 21 h, en la plaza de Anton Borrell, estará la tradicional cena de Bou i arròs con un concierto. Para acabar el día, a las 23.30 h, en la plaza de la Llibertat habrá concierto de Els Amics de les Arts y de Malifeta.

El domingo 28 de junio llegará el día de las verbenas, con el concierto vermú y la Banda de la Fiesta Mayor, al mediodía. Por la noche, las orquestas Melodia, en la plaza de Anton Borrell, y Les Gamberres y Piratas Rumbversions, en la plaza de la Llibertat, que darán paso al DJ Aleix Ballester para cerrar la verbena. Paralelamente, a partir de las 23 h, tendrá lugar la 34.ª Nit de Marxa en La Palma.

Para acabar con la música de la Fiesta Mayor, el día 29, estarán las actuaciones de Mano's Rock y DJ Anna Gisbert, a partir de la medianoche, en la plaza de la Llibertat.

Barraques 2026

Este año, Barraques tendrá lugar el viernes 19, el sábado 20 y el martes 23 de junio. En la rueda de prensa se han presentado los cabezas de cartel de este 2026, que serán Auxili, el viernes 19; Els Catarres, el sábado 20, y Doctor Prats, el martes 23. Aparte de estos conciertos, habrá siete actuaciones más que la Coordinadora de Barraques anunciará de manera escalonada a través de las redes sociales.

El sistema de acceso será el mismo que los dos años anteriores. De 0 a 15 años, la entrada será gratuita con hoja de autorización y con el acompañamiento obligatorio de padre, madre o tutor; de 16 a 18 años, entrada de pago con autorización firmada, y los mayores de 18 años, entrada de pago. Se podrá adquirir un abono para los tres días, que será de 6 euros, o la entrada de día, que tendrá un coste de 4 euros. Las entradas se podrán comprar este jueves, a partir de las 12 h, a través de la web barraquesreus.cat.

El montaje general del espacio será muy similar al de los últimos años, pero se trabaja para introducir mejoras en el espacio y en la experiencia del público. Concretamente, han adelantado que habrá «nuevas zonas decoradas, una ampliación de la zona de food trucks y también un nuevo photocall para el público». También han introducido mejoras en los accesos para reducir los tiempos de espera y, en este sentido, se pide la colaboración del público. «Llegar con antelación es clave porque es imposible gestionar la entrada simultánea de miles de personas justo antes del concierto principal», han explicado desde la Coordinadora de Barraques.