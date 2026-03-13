'Cap Butaca Buida': 22 funciones en 21 municipios de Tarragona para llenar los teatros el 21 de marzo

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El Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre vivirán el próximo 21 de marzo una movilización escénica con 22 funciones programadas en 22 teatros de 21 municipios, en el marco de Cap Butaca Buida – Diada del Teatre. La iniciativa invita al público de todo el territorio a llenar las plateas en una misma jornada coincidiendo con la Semana Mundial del Teatro.

La propuesta llega este año a su tercera edición con el objetivo de reivindicar el papel cultural, social y comunitario de los teatros y reforzar el vínculo entre las artes escénicas y el público.

La jornada implicará equipamientos escénicos de Alcanar, Alcover, Altafulla, Amposta, Barberà de la Conca, Calafell, Cambrils, la Canonja, el Catllar, Falset, el Morell, Reus, Riudoms, Tarragona, Tortosa, Valls, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, el Vendrell y Vila-seca, entre otros municipios del territorio.

Entre los espacios participantes hay equipamientos destacados como el Teatro Fortuny y el Teatro Bartrina de Reus, el Teatro Tarragona, la Sala Trono, el Teatro Auditorio Felip Pedrell de Tortosa, el Centro Cultural de Valls, el Teatro Àngel Guimerà del Vendrell o el Auditorio de la Unió Filharmònica de Amposta, que conviven con teatros municipales y espacios culturales repartidos por todo el territorio.

Una cartelera diversa

La programación prevista refleja la pluralidad de la escena catalana con propuestas de teatro contemporáneo, comedia, espectáculos familiares, música y teatro popular.

Entre las funciones programadas hay Jo sóc Hamlet en el Teatro Fortuny de Reus, Llums i sombres en el Teatro Bartrina, Hamlet 0.2 en la Sala Trono de Tarragona, o Leonard Slatkin & Franz Schubert Filharmonia en el Teatro Tarragona.

La jornada también incluirá espectáculos como Lumière en el Auditorio de la Unión Filharmònica de Amposta, Cancún en el Orfeó Canongí de la Canonja, Improshow en el Teatro la Artesana de Falset o Avui no ploraré en el Centro Cultural de Valls.

Completan la programación otras propuestas repartidas por el territorio, como Tarsius en el Teatro Àngel Guimerà del Vendrell, Mozart amb vambes en CaixaForum Tarragona o Com cantar "Sobreviviré" sense que m’exploti un pulmó en el Teatro Auditori Felip Pedrell de Tortosa.