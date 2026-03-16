El Ayuntamiento reparará el asfalto de las calzadas de varias calles

La avenida de Vidal i Barraquer será uno de los objetos de mejora.GERARD MARTÍ

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus desplegará un nuevo paquete de actuaciones de reparación del asfalto por múltiples puntos de la ciudad, incluidas algunas de las vías que más circulación de vehículos soportan. La Junta de Govern Local aprobó el viernes inicialmente el proyecto, que se enmarca en el Plan del Asfaltado y que contará con una inversión de unos 500.000 euros.

En concreto, se intervendrá para mejorar tramos de las avenidas de Pere el Cerimoniós, del President Macià y de Vidal i Barraquer y de las calles del General Moragues y de Terol, así como del paseo de Sunyer. Les obras de reparación de la calzada consistirán en el saneamiento del pavimento, el fresado y la realización de una nueva capa de rodadura, con el fin de eliminar grietas y boquetes.

Estos trabajos se enmarcan en el despliegue de los planes directores de mantenimiento de la vía pública, que contemplan actuaciones anuales en aceras, pasos de peatones, áreas de juegos infantiles, jardinería, alumbrado y asfaltado de diferentes lugares de Reus.

Marcos: «Mejorar el asfalto es invertir en seguridad, eficiencia y sostenibilidad»

El concejal de Vía Pública, Daniel Marcos, expresa que «mejorar el asfalto es invertir en seguridad, eficiencia y sostenibilidad porque una infraestructura viaria en buen estado contribuye a hacer reducir los accidentes de tráfico, la contaminación acústica y los costes de mantenimiento de vehículos».

El consistorio prevé licitar pronto el contrato para ejecutar las obras, con un precio de salida de 531.972,41 euros. Es el segundo año consecutivo que el paquete de mejora del asfalto llega a los 500.000 euros. El plazo para completar los trabajos se fija en un máximo de dos meses y medio, a partir de la fecha de firma del acta de replanteo.

En materia de vía pública, también se está actuando para mejorar la accesibilidad para personas con movilidad o visión reducida, con la instalación de baldosas guía en lugares como el paseo de Sunyer o la plaza de la Patacada.