Reus tendrá nuevos aparcamientos gratuitos con más de 1500 plazas

El Ayuntamiento de Reus construirá 886 nuevas plazas de aparcamientos públicos disuasivos, alcanzando más de 1.501, hecho que supondrá duplicar su capacidad. Este año, el consistorio tiene previsto crear 450 con dos nuevos aparcamientos. Este martes, ya han arrancado las obras del parking de la calle de la Comunidad de Murcia, junto a la avenida de Sant Bernat Calbó, que tendrá unas 75 plazas gratuitas.

El aparcamiento del polígono Dyna es otro de los nuevos espacios que se prevén que esté acabado en primavera. La alcaldesa Sandra Guaita ha dicho que el objetivo es ampliar las áreas gratuitas de estacionamiento para dar respuesta a las necesidades vecinales, ofrecer alternativas a las personas de fuera e implementar medidas complementarias en la ZBE.

Los operarios de las Brigadas Municipales ya han empezado los trabajos de acondicionamiento de un terreno de la calle de la Comunidad de Murcia por construir un aparcamiento disuasivo gratuito fuera del ámbito de la Zona de Bajas Emisiones, (ZBE) que tendrá 75 plazas de capacidad. Hasta ahora, este solar ya se hacía servía para aparcar los vehículos del vecindario. Ahora, se arreglará el espacio, se repararán los hoyos existentes y se crearán dos pasos de peatones en la calle Rioja con el fin de mejorar el acceso. El concejal de Vía Pública, Daniel Marcos, ha explicado que las obras estarán acabadas en un par de semanas.

Otro de los nuevos aparcamientos será el del polígono Dyna, cuyas obras se encuentran en fase de licitación. Este está situado en el solar delimitado por las calles de Vilanova i la Geltrú, Terrassa y de Sitges. Según ha indicado el concejal de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento, Josep Baiges, el aparcamiento dará respuesta a la fuerte demanda de estacionamiento libre derivada de la actividad empresarial. «Es la primera vez que un polígono de la ciudad tendrá un parking de estas características», ha destacado. Estará terminado esta primavera y tendrá 220 plazas. En este caso, el Ayuntamiento ha acordado con la propiedad el uso provisional del terreno y financiará la adecuación. El proyecto tiene un presupuesto de 56.284,21 euros (IVA incluido).

Por otra parte, también está previsto firmar el contrato de cesión de uso de un solar en el barrio Jardines de Reus, que cuándo esté acondicionado tendrá capacitado para 154 plazas. «En este punto tenemos mucha densidad de población y la voluntad es sacar adelante el nuevo aparcamiento, la propuesta está casi cerrada», ha aseverado la alcaldesa.

Finalmente, Observó también ha explicado que también se habilitará un solar de propiedad municipal en Mas Iglesias, delante de la futura estación de trenes de Bellissens. Actualmente, la mitad del terreno está ocupado para almacenar el material de la obra de la estación. Una vez se terminen los trabajos, el consistorio acondicionará esta zona para hacer 300 plazas más. «Con estas 886 plazas duplicamos las plazas de aparcamientos públicos disuasivos que teníamos en nuestra ciudad. Veníamos de unas 600 plazas al anterior mandato, ahora nos plantamos ya en 1.501», ha subrayado la alcaldesa.

Al mismo tiempo, Vigía ha señalado que todos estos aparcamientos son gratuitos porque la voluntad del gobierno municipal es «facilitar el aparcamiento a la gente de la ciudad y también en la que viene de fuera». «Seguimos avanzando con un compromiso municipal firme y con la puesta en marcha también de las Zonas de Bajas Emisiones», ha añadido.

A la vez, ha afirmado que seguirán analizando otros solares disponibles en el municipio para incrementar el número de plazas de estacionamiento alternativo, con la voluntad de «condicionar un mínimo de un nuevo aparcamiento disuasivo cada año». Aparte, la alcaldesa ha dicho que se reforzará el transporte público en torno a estos nuevos aparcamientos disuasivos con el fin de mejorar la movilidad de la ciudadanía.