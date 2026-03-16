75 años del Bravium, cuna del teatro

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La sociedad civil reusense ha sido siempre conocida por su dinamismo y talante atrevido. Son diversos los ejemplos de entidades o empresas que de alguna manera u otra han escrito historias dignas de las mejoras novelas en nuestra demarcación, pero cuando hablamos de la vertiente cultural es imposible dejar de lado el Bravium Teatre. Una entidad que este año celebra su 75.º aniversario y desde la junta ya aprietan fuerte el acelerador para poder celebrarlo como es debido. «Como no hay ninguna fecha concreta la idea no es celebrarlo un día concreto, lo único que sabemos es que se fundó el año 1951», apunta al presidente de la entidad, Ferran Figuerola.

La última vez que se celebró la efeméride fue hace 25 años, por el 50.º aniversario del Bravium Teatre, y entre las diversas iniciativas conmemorativas de entonces se editó un libro que recogía aquel medio siglo de historia. Ahora se quiere volver a editar un libro, el cual se encargará de poner negro sobre blanco con respecto a los últimos 25 años, que entre la pandemia y el exilio en la calle Sant Llorenç habrá mucho para explicar. El libro irá a cargo de la historiadora Carme Puyol y, aunque el objetivo no es ganar dinero, prevén que esté en venta en un futuro. «La previsión es que el libro esté terminado por allí el mes de noviembre, pero no queremos hacer la presentación en cualquier lugar. Lo queremos hacer en nuestra casa, al Bravium en la calle de la Prisión. Si hay que esperar en febrero o en marzo lo haremos», afirma al presidente.

Precisamente, la época que han definido como «al exilio», desde que tuvieron que abandonar las instalaciones a la calle de la Prisión ahora en obras, ha sido uno de los hechos más determinantes en la trayectoria de la entidad en los últimos 25 años: «Hemos hecho más que nunca, hemos hecho de la necesidad virtud». Un reconocimiento al trabajo de los últimos cinco años con el cual esperan poder homenajearlo con una de las máximas distinciones de la Generalitat de Catalunya: la Cruz de Sant Jordi. Ahora mismo están llevando a cabo los pasos necesarios mientras recogen firmas y reciben cartas de apoyo por parte de varias instituciones como El Círcol, el Ayuntamiento o la Diputación. «Nos gustaría tenerla para el cumpleaños, pero sabemos que no es una cosa sencilla y que quizás tarda unos años, no hay ningún problema», afirma Figuerola.

Se prevé volver a representar 'El Tenoriu' en dos sesiones

Ahora bien, las distinciones no tan sólo serán externas, sino también internas. Por este motivo, está previsto que en el mes de noviembre, en el teatro del Orfeón Reusense, se lleve a cabo un acto institucional que distinga a diferentes socios de la entidad con «el Escudo de Plata o el Escudo de Oro». La última vez que se otorgó esta distinción por parte de la entidad a algunos de sus socios fue con motivo de la celebración del 50.º aniversario. «Todavía no tenemos del todo decidido qué personas serán las distinguidas, a pesar de que alguna idea tengo ya», comenta el presidente del Bravium Teatre.

¡ Vuelve el Tenoriu !

Por otro lado, para recordar toda la historia de la entidad desde hace un tiempo la entidad está publicando a través de sus redes sociales fotografías y documentos relacionados con los 75 años de historia. Con estos, esperan poder hacer una exposición presencial con todo este material bibliográfico más otros elementos como la réplica de la primera piedra del canal que pretendía unir Reus y Salou. Esta exposición se llevará a cabo en el Centre Cultural El Castell durante una semana de noviembre.

Ahora bien, en este ejercicio de recuperación y recuerdo el Bravium ha decidido hacer renacer uno de sus clásicos; el Don Cuan Tanorio de Llamp — Brochs. «Es poner la guinda en el pastel», considera. ‘El Tenoriu’ fue una de las obras más famosas del Bravium que se llevaba a cabo para Todos los Santos. Según confirma el presidente, se llevarían a cabo dos sesiones de la obra el 31 de octubre y el 8 de noviembre de este año. Ahora bien, uno de los grandes retos ha sido decidir el elenco: «Hemos recuperado gente de los antiguos, pero hay que ya no están como Jaume Amenós, que hacía de Tanorio».