Empiezan los trabajos por transformar el Centro Católico en el nuevo Centro de Artes Escénicas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus y la empresa adjudicataria de las obras han firmado este jueves el acto de replateig que supone el inicio de las obras para transformar el Centro Católico en el nuevo Centro de Artes Escénicas. El contrato se adjudicó a la empresa Construcciones Asensio SL con un presupuesto de 2.336.274,41 euros y un plazo de ejecución de 14 meses.

Para la ejecución de las obras, el Ayuntamiento ha solicitado una subvención nominativa de la Diputació de Tarragona por un importe de 375.000,00 euros.

La obra tiene que hacer realidad el proyecto, redactado por la UTE formada por los equipos de arquitectura Soffito, ANUDA y Sandra Álvarez, que propone rehabilitar el edificio para dotarlo de identidad y coherencia; resolver las patologías detectadas para salvaguardar los valores histórico, simbólico y arquitectónico del inmueble; y, al mismo tiempo, definir un nuevo espacio central que impulse e intensifique la coordinación, producción, trabajo y acompañamiento de todas las disciplinas escénicas.

El inmueble rehabilitado formará parte de la red de equipamientos de la ciudad vinculados a las artes escénicas y al ámbito cultural y, de acuerdo a los objetivos del Plan de Acción Municipal 2023-2027, tiene que contribuir a recuperar la fortaleza y la capitalidad del ámbito de Reus.

El proyecto plantea una rehabilitación integral del edificio para mejorar sus condiciones de seguridad estructural y salubridad, adaptarlo funcionalmente al nuevo uso, mejorar sus condiciones de confort y su funcionamiento energético, todo equipándolo con las instalaciones adecuadas y adaptándolo a las exigencias de las normativas actuales.

Las actuaciones suponen intervenir respetuosamente, conservando la memoria y la atmósfera del edificio, preservando los elementos valiosos como la escalera, los pavimentos originales más preciados, la herradura, el techo de bóvedas del teatro, las puertas y ventanas nobles o el mobiliario de la biblioteca. Al retirar los falsos techos, sale a la luz la estructura de vigas de madera. Además, se mejorará la eficiencia energética y se dotará el centro con las instalaciones necesarias sin afectar a su esencia histórica ni su identidad.