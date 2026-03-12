El único restaurante de Cataluña que solo sirve calçotades está en un pueblo de Tarragona

Cal Ganxo es un restaurante familiar situado en Masmolets, un pequeño núcleo del municipio de Valls, que se ha consolidado como el único establecimiento de Cataluña dedicado exclusivamente a las calçotadas. Los calçots se sirven al momento, siguiendo la tradición de envolverlos en papel de diario y colocarlos sobre tejas, tal como se hacía antiguamente.

La receta de la salsa, creada por la iaia Cisqueta, es uno de los secretos mejor guardados del restaurante. Elaborada de manera artesanal con ingredientes de proximidad y totalmente naturales, acompaña a los calçots y a la carne de cordero, longaniza y butifarra negra de Valls que se sirven sobre pequeñas parrillas con brasas, junto con judías, alcachofas y alioli. El menú de calçotada se completa con pan de payés, vino en porrón, cava brut nature y postres tradicionales como la crema catalana.

Los orígenes de Cal Ganxo se remontan a noviembre de 1980, cuando Pep Plana y Lluís Figuerola inauguraron la casa restaurada de Masmolets como restaurante. La supervisión de la iaia Cisqueta y la apuesta por la calçotada como plato estrella consolidaron el local como un referente gastronómico en la comarca del Alt Camp y en toda Cataluña.

El espacio de Cal Ganxo, una antigua casa pairal del siglo XVIII, conserva su esencia mediterránea y detalles originales que le confieren un carácter único. Entre viñedos, caminos rurales y montañas, los visitantes pueden disfrutar de la calçotada en un ambiente genuino, rodeados de historia y tradición, que le ha valido una valoración de 4,5 sobre 5 en Google y más de 3.000 reseñas.