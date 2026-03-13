El efecto terapéutico de leer en voz alta y en comunidad

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

En voz baja, entre cuchicheos y silencios interrumpidos, las páginas de Les nuestros madres se van pasando; una en una. Aparece una escena de contenido picante. ¿«Os estáis sintiendo incómodos»?, se pregunta. Las opiniones serían dispares: del «ningún problema» al «no nos sentimos muy bien». «También está bien conocer historias que nos sean lejanas», se admitía. Conjuntamente, los miembros del club de lectura Entrelectores disfrutan del relato planteado por Gemma Ruiz Palà. En voz alta, por turnos, se lee el texto, se para, se debate. «Así no se hace tan pesado como tener que leerse individualmente toda una obra en casa», reconoce a una de las integrantes. «Es como una terapia más», añade otro. «Leer es muy terapéutico y, si lo que lees te gusta, todavía más», remata.

Cada lunes, la Biblioteca Central Xavier Amorós se convierte en el punto de encuentro del club de lectura Entreelectores. Es un espacio adaptado, accesible y abierto a todo el mundo, desde el amante de la lectura a aquella persona que ha perdido el hábito o le cuesta concentrarse. Entre todos, fluyen los párrafos, el tiempo se detiene y las escenas se dibujan a la mente. Además, se prepara con el Servicio de Rehabilitación Comunitaria de Reus y asisten personas con discapacidad o que se están recuperando de una lesión. «En el club Entreelectores, la lectura se convierte en un elemento transversal y con un valor muy importante para el bienestar de las personas», valora al concejal de Cultura y Política Lingüística, Daniel Recasens. Con el libro entre las manos, «se pasa de un acto solitario a un acto de comunidad, con el acompañamiento necesario y en un espacio amable y de ciudad como es la biblioteca».

Con medio año de recorrido, los lectores han formado una familiar comunidad. «Es entrelectores en todos los sentidos», afirman. Incluso la obra es escogida entre todos. Xocolata desfeta no convenció. «Lo dejamos porque era muy complicado, demasiado», reconocen. «Este libro está mejor», afirman. Les nostres mares, de Gemma Ruiz Palà, ha triunfado. En el transcurso de un capítulo, los lectores debaten sobre la homosexualidad y la discriminación. Y es que, además de ser una narración amena, la lectura permite plantear preguntas, reflexionar y compartir experiencias.