El Parque Samà reabre el mirador de la Torre Àngulo y empieza el programa 'Troba Gaudí'

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Parque Samà se sumar al Año Gaudí 2026 con el programa Troba Gaudí, que celebra la inspiración de Gaudí de elementos de este espacio singular, donde Modernismo y naturaleza se reconocen mutuamente. Este programa ha empezado este jueves con un gesto simbólico: la reinauguración, -con presencia del alcalde de Cambrils, Oliver Klein-, del mirador de la Torre Àngulo, una de las piezas arquitectónicas más emblemáticas del conjunto y parte esencial del parque romántico y su legado arquitectónico.

Después de su restauración, que ha incluido la colocación de espejos a ras de suelo en las dos plantas para invitar al visitante a descubrir las cúpulas catenarias reflejadas, de manera que se amplía la percepción del espacio y su geometría, la Torre se vuelve a alzar delante de los visitantes como un mirador de 360º en el paisaje del jardín histórico, de Cambrils, de los campos del entorno y de la Costa Daurada. «Nos recuerda que el jardín está, antes de nada, un espacio para contemplar, sentir y comprender, un mirador también hacia la memoria del único Jardín Histórico de la provincia de Tarragona», ha explicado Francisco Javier Castillo, director del Parque Samà.

Vistas desde la Torre Àngulo.Cedida

La inspiración de Gaudí , presente en el Parque Samà

El Parque Samà pertenece a este linaje de jardines que nacen del romanticismo, donde la emoción guía el diseño y donde el exótico se mezcla con el local para construir un sitio que, todavía hoy, mantiene viva su memoria. En este caso, la memoria del parque habla de la influencia de Antoni Gaudí en su construcción: Salvador Samà i Torrents encargó el año 1881 al maestro Josep Fontserè i Mestres su diseño y concepción paisajística, y este inició la obra después de finalizar el Parque de la Ciudadela de Barcelona. Allí contó con las aportaciones de un joven Gaudí -cuándo era estudiante de arquitectura y trabajaba como asistente-, especialmente en todo el proyecto hidráulico y en la creación de la gruta artificial con que hay bajo la gran cascada.

En el parque se ven las primeras geometrías que más tarde serían fundamentales en la obra de Gaudí: arcos catenarios, paraboloides hiperbólicos, estructuras orgánicas que se despliegan en las grutas, bajo la cascada y en el interior de la torre.

El programa

Este mes de marzo se instalará cartelería interpretativa y de espejos en diferentes grutas (Torre Angulo, Taxodium y Canal Cascada) para apreciar las bóvedas catenarias y su juego con la luz.

Durante el mes de abril se recuperarán los antiguos acuarios de la gruta del canal que se están restaurando. Estos estaban activos hasta 1930, destinados ahora a especies locales con la vocación de consolidar el parque como espacio de biodiversidad y compromiso con la educación ambiental.

En mayo tendrá lugar el concurso fotográfico #TrobaGaudí y el mes de junio se celebrará la VXIII Fiesta de los Indianos y el Modernismo que homenajeará a Antonio Gaudí. El parque acogerá un concierto del Jardín Sonor y también se entregará una edición especial de ‘La Veu del Parc Samà’ con contenido histórico sobre Gaudí, curiosidades de la jardinería modernista, citas del arquitecto y su vínculo con Fontserè. Se ofrecerán visitas guiadas por las grutas del parque, los puentes y las cascadas, y además, se realizará la presentación diaria de una recreación de escenas con diálogos o narrativas que destacan la relación de Gaudí con la naturaleza y la ciencia. Finalmente, se está cerrando un programa de conferencias sobre la inspiración de Gaudí, abiertas a los visitantes.

El Parque Samà revivirá este 2026 su tradición como espacio cultural internacional con dos grandes conciertos dedicados al año Gaudí que se darán a conocer este mes de marzo, ligados al Festival Internacional de Música de Cambrils. El 12 de agosto tendrá lugar la experiencia sensorial L'Harmonia del Vi, una propuesta de excelencia que fusiona música, vino y relato. Los vinos serán de la Celler Mas Amfres, una bodega familiar de raíz mediterránea ubicada entre Reus y Riudoms, reconocida por su apuesta por variedades locales y por una elaboración que expresa la identidad del territorio.

Con todas estas iniciativas queremos aportar al homenaje a un talento tan extraordinario como el de Antoni Gaudí, y al mismo tiempo reforzar su vínculo con el legado modernista, el Parque Samà es más que un jardín: es memoria viva, es arte que respira naturaleza, trabajamos para que siga siendo un lugar donde el visitante se convierte en viajero», ha destacado Francisco Javier Castillo.